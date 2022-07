El primer varón trans gestante de mellizos tendrá licencia por 210 días

Ian Alejandro Rubey, de 31 años, es el primer varón trans del país embarazado de mellizos. Derribó preconceptos de los médicos y de las obras sociales para poder cumplir su sueño de ser padre, ahora lucha para que reconozcan sus derechos. En ese marco, la Municipalidad de Puerto Madryn le reconoció el tributo y tendrá licencia por paternidad por 210 días para cuidar a sus bebés cuando lleguen. “La emoción me llena por completo”, expresó con felicidad.“Hoy día histórico si los hay. La emoción me llena por completo Desde el trabajo en la Municipalidad de Puerto Madryn firmé mi Licencia por Paternidad”, de esta forma relataba Ian en su cuenta de Instagram. Este hecho fue reconocido este lunes por el área de Recursos Humanos del Municipio que dirige el intendente Gustavo Sastre, donde el joven firmó la licencia por 210 días. La publicación concluyó: “Licencia por Paternidad (sí, PATERNIDAD) aplicando al ser una persona gestante el art que me da plena licencia para cuidar y criar a Yanay y Manuel durante 210 días (sic)”.Según informa ADNSUR, Ian fue a trabajar este lunes y recibió la noticia desde la Municipalidad, donde reconoce que el joven comenzará a usufructuar la Licencia por Paternidad a partir del 22/07/2022, “de manera excepcional, por ser papá gestante”, expresa el escrito.“Estoy feliz además porque no tuve que mediar acciones legales, fue y es algo espontáneo entendiendo la realidad puntual de mi caso ¿Sabés qué lindo es que por una vez no tenga que estar poniéndome la capa y la espada para acceder a un derecho?”, dijo con gran emoción Ian Rubey.“Estos momentos es cuando pienso... algo quedará”, dijo con satisfacción, luego de la lucha sostenida con el colectivo del Espacio Trans de Puerto Madryn. El joven ha tenido varios altercados con médicos, obras sociales y la burocracia en general a la hora de quedar embarazado. Pero eso no fue un impedimento, con esta nueva conquista Rubey marca el rubo y Chubut hace historia en nuestro país.Por otra parte, contó que espera con ansias amamantar a sus bebés debido a que en su transformación no se extirpó las mamas. De todas formas, asegura: “Yo voy a ser papá: un papá gestante”.Contó que conoció a su novia Patricia, mientras estaba transitando el embarazo. Los mellizos llegarían en agosto, y se estima que el parto se realice por cesárea. “No lo sabré hasta último momento”, dijo. Luego agregó con felicidad: “En la semana en la que estoy, todavía me muevo, la estoy pasando re bien”.En cuanto al embarazo, aseguró que “lo he llevado muy bien. Estoy muy contento porque me vienen tratando muy bien les mellis”. Los nombres de los bebés serán Manuel Amaranto y Yanal Almendra. Los orígenes de Ian remontan en Buenos Aires, lugar donde nació. Luego se mudó a Puerto Madryn a los 18 años y es uno de los creadores del Espacio Trans de la ciudad. Para él, uno de los nombres de los mellizos, “Manuel” tiene un significado muy valioso y profundo.Ian Rubey pasó parte de su infancia en el hospital de rehabilitación de Buenos Aires “Manuel Roca”, allí trabajaba su madre, que lo crió sola. Para el joven, ese nombre debía seguir de alguna forma en sus vidas. “Allí es donde también crecí, entonces es un nombre que representa todas cosas buenas para mí”.Hasta el momento no se conocen casos de varones trans que hayan gestado “mellizos” en el país. Sí, hay un caso de un padre gestante en la ciudad de Victoria, Entre Ríos hace varios años.