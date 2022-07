Un ropero abandonado en un basural tenía bolsas con miles de dólares

“Hoy encontraron mucho más que ayer”



Empleados municipales de Las Parejas, distante a 98 kilómetros al noroeste de Rosario, hallaron este lunes una bolsa con cerca de U$S 50 mil dentro de un ropero que se encontraba abandonado en un basural de la localidad. La cifra oscila entre los $6 y $14 millones de acuerdo al valor que ostenta la moneda estadounidense en los mercados oficial y blue.El hecho ocurrió este lunes mientras los empleados de la municipalidad parejense trabajaban en un relleno sanitario, situación que tomó relevancia de inmediato por tratarse de un hecho de ribetes cinematográficos.Según las primeras versiones, los empleados estaban removiendo la basura con una pala mecánica cuando se encontraron con un ropero viejo, presumiblemente compuesto por una doble capa, donde estaba escondido el dinero, según publicó el portal de la radio FM Contacto.En ese contexto, se precisó que el dinero estaba en una bolsa que se rompió producto de la presión que la maquinaria ejerció sobre el mueble, de modo que lo primero que hicieron quienes estaban allí fue tomar la mayor cantidad de billetes.En ese lapso, señalaron que algunos pudieron llevarse entre 10 mil y 15 mil dólares, pero al parecer habrían contabilizado hasta 50 mil dólares.Esta mañana se acercó más gente al basural en busca de billetes, según da cuenta Fm Contacto que pudo dialogar con el trabajador encargado de la topadora.Contó que el sábado por la tarde estuvo trabajando, pasó por arriba de este mueble y como fallaba la máquina la dejó. “No había visto nada, me di cuenta que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia.”El lunes cuando llegó el personal que trabaja en el lugar empezaron a ver los billetes y a recolectarlos.Hoy desde temprano ya había gente rebuscando, y uno tuvo suerte porque según los trabajadores encontró un bolso repleto de billetes, “lo llevaba abrazado el muchacho”. Se cree que encontró hoy 20.000 o 25.000 dólares más.Ayer la mayoría encontró más billetes sueltos que en un lugar junto. Por eso dijeron que este muchacho había encontrado mucho más que ayer.A pesar de no haber juntado nada, el encargado de la topadora igual estaba contento: “Yo no ligue nada, pero varios se llevaron varios millones, es gente que necesitaba y más hoy en día las cosas difíciles”.