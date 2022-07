Subsidios: En ANSES Gualeguaychú dan turno a 10 días para hacer el trámite

Desde el 15 de julio está disponible el formulario para completar por internet y acceder al subsidio de luz y gas. Sin embargo, hay personas que no pueden hacer el trámite de forma online y deben recurrir a ANSES para solicitar un turno. En la sucursal de Gualeguaychú, los turnos que se está entregando son para dentro de 10 días.



El gobierno implementará la segmentación energética para asignar subsidios a quienes realmente lo necesiten. Para esto habilitó dos formas para completar el formulario de acceso: una de forma online y otra de forma presencial.



Aquellos que cuenten con los dispositivos electrónicos para hacer el trámite deberán tener en cuenta el número de finalización del DNI para completar el formulario. Sin embargo, quienes decidan hacerlo de forma presencial, no es necesario que lo hagan en los días asignados por la página web. Se puede hacer el trámite cualquier día pero es importante destacar que ANSES Gualeguaychú está entregando turnos para realizar el trámite a 10 días.



La sucursal local tiene más dudas que certezas, y las personas están molestas por realizar el trámite, y con razón.



Al respecto, un jubilado expresó: “Por qué si estamos empadronados nos maltratan de esta manera. Nosotros somos ciudadanos. Yo vine a Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando bajé del barco me puse a trabajar a los 6 años. No se imagina lo que nos hacen a nivel psicológico. Ya estamos empadronados y tenemos que hacer cola por $6,50”.



Otra vecina dijo “no tengo medios para hacerlo. Vivimos cerca del cementerio y vinimos en remis porque necesitamos el subsidio”.



Finalmente, una empleada doméstica expresó: “Prefiero que me asesoren, yo no entiendo mucho. No me resultó fácil, salí del trabajo y la verdad es que no me alcanza. La última boleta de la luz me salió 12.000 pesos”. (Radio Máxima)