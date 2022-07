“No podía dormir de la ansiedad”, dijo agenciero que vendió millonario Quini 6

Daniel Cechetto puso la agencia de quiniela hace 35 años en barrio Los Bulevares, de Córdoba, en el local donde antiguamente funcionaba la peluquería de su abuelo.En ese comercio, ubicado sobre bulevar Los Alemanes, se vendió el billete del Quini 6 que ganó el domingo por la noche los más 190 millones de pesos pertenecientes a la modalidad La Revancha del juego.y aseguró que todavía no hizo el cálculo fino de cuánto dinero le corresponde.De acuerdo con lo publicado por la página oficial del juego santafesino, se llevará aproximadamente unos dos millones de pesosSi bien no se lleva el premio mayor y aún es una incógnita de quién puede ser el billete ganador de los 192 millones de pesos, la cifra que le toca al agenciero no es para nada despreciable en estos tiempos de crisis.En ese marco, Daniel dio una pista respecto de lo que hará con esa plata. “Quizás pueda cambiar el auto”, dijo mientras recibía con una sonrisa enorme a los clientes que diariamente hace sus jugadas.Cechetto asegura que no sabe a quién le corresponde el premio. “Hay mucha gente que hace la jugada cuando está de paso”, comentó.Por lo tanto, puede ser del barrio como también alguien que justo se tentó para jugar al Quini 6 en ese lugar.La provincia de Córdoba, y en particular la ciudad de Villa Carlos Paz, se vieron favorecidas por premios millonarios en pocas semanas ya que el sorteo 2.971 del Quini 6, de finales de junio dejó un ganador que se llevó 80 millones de pesosEn esa misma localidad, 15 días antes otro afortunado jugador que se había hecho acreedor de 150 millones de pesos. De acuerdo con los datos dados a conocer por medios locales de esa ciudad, se trataría de un trabajador de la construcción, joven y que habitualmente juega y que retiró el premio a los pocos días.En tanto, a mediados de mayo la localidad de Tancacha se vio conmocionada por otro ganador que cobró 151 millones de pesos.