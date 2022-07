Tragedia en Ruta 12: habilitarán en primavera el puente sobre el arroyo Guazú

La tragedia en julio de 2017

La Dirección de Vialidad Nacional informó que las obras del nuevo puente sobre el arroyo Guazú, en la ciudad correntina de Goya, se encuentran en su etapa final de la Ruta Nacional Nº12. La habilitación del viaducto, que se desplomó en junio 2017De esta forma, se restablecerá de manera definitiva y segura el vínculo vial, que hasta la fecha se hace a través de un puente Bailey.y la nueva calzada de hormigón armado de 14,5 metros de ancho para circulación bidireccional. Sólo resta colocar la carpeta final de concreto asfáltico, las barandas metálicas tipo guardarraíl, señalética y demarcación vial", explicó Daniel Flores, jefe del Distrito Nº10, en un comunicado.Consultado poracerca de la fecha exacta de habilitación del tránsito, el arquitecto señaló: "resta colocar el asfalto y luego de dos semanas avanzar con los trabajos de pintura. Es de destacar que las barandas metálicas ya están en el lugar", precisó.Al mismo tiempo estimó que,Los últimos detalles tendrán que ver con la señalización horizontal sobre el viaducto y la cartelería en los caminos de ingreso.La nueva vía de comunicación agilizará el traslado de vehículos, unos 1.500 por día, a través de los pueblos y ciudades ubicados sobre la costa del río Paraná, especializados en actividades vinculadas al turismo, la agricultura y la forestación.A pocos kilómetros de la ciudad de Esquina, cabecera del departamento homónimo, uno de los puentes sobre la arteria vial que une a la sureña localidad correntina con Goya, el 7 de julio de 2017 se derrumbó.La desgracia no se quedó sólo en la incomunicación de Esquina con el resto de la provincia.Cinco días más tarde, el 12 de julio en horas de la madrugada, el conductor de una camioneta Eco Sport en la que iba acompañado por su pareja, no se percató del puente desplomado y cayó a las correntosas aguas del Guazú, crecido y con desembocaduras taponadas al río Paraná.El vehículo venía en sentido Norte-Sur y tuvo su partida en la localidad de Andresito, en Misiones. La mujer, Elena Eva Dzikoski, pudo nadar hasta unos árboles que soportaron la inundación del Guazú, se aferró a ellos y aguardó la ayuda de personal de Prefectura Naval, recordóSin embargo, el conductor, Rogelio Schweig, no alcanzó tierra firme y desapareció en las aguas. Cuatro días después de la tragedia vial recién los buzos tácticos de Prefectura pudieron hallar el cuerpo sin vida del desafortunado conductor.La Justicia, inmediatamente, investigó las razones del fatal incidente vial. La sospecha es que no había suficiente señalización en la ruta, ni los retenes necesarios para evitar una tragedia como la que ocurrió. Al hallar el cadáver de Schweig, la carátula de la investigación se transformó en ‘homicidio culposo‘.Sin embargo, las autoridades de la Justicia no desestimaron que con el correr de las pesquisas, la causa pudiera ser renombrada en ‘homicidio doloso e incumplimiento de los deberes del funcionario público‘.