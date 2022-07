Se cumplen 28 años del atentado a la sede de la AMIA

Tras dos años de virtualidad por la pandemia, la entidad realizará la conmemoración para "exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado" frente a su sede en el barrio porteño de Balvanera.



El nuevo presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky, convocó a "seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz" y "exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado" que hace 28 años destruyó la mutual judía, en el día que se celebre el acto por el aniversario del ataque terrorista en forma presencial frente a la sede de la calle Pasteur.



Con la consigna "Volvemos a Pasteur", después de dos años con actividades virtuales por la pandemia de coronavirus, la AMIA vuelve este lunes a su tradicional acto en el barrio de Once, donde Linetzky -que asumió el mes pasado al frente de la mutual- será uno de los oradores principales, junto a un sobreviviente y tres familiares de las víctimas fatales del ataque.



"A pesar del paso del tiempo y la impunidad vigente en la causa, el reclamo debe seguir más vivo que nunca. A 28 años del peor ataque terrorista que sufrió el país, volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestarnos a favor de la paz, la justicia y la defensa de la vida", dijo Linetzky a Télam.



"Exigir justicia y castigo a los culpables y responsables del atentado es un imperativo al que no renunciamos y en el que todos debemos estar comprometidos", remarcó el dirigente, que llamó a "seguir la tradición de hacer oír juntos nuestra voz".



La conducción de la AMIA fue recibida el viernes por el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, en un encuentro en el que el mandatario ratificó su compromiso por el esclarecimiento de los atentados a la sede de la mutual judía y a la embajada de Israel así como en la lucha contra el antisemitismo.



En las últimas semanas, la AMIA vino realizando distintas campañas digitales con la consigna de que "la transmisión de la memoria de generación en generación es fundamental" y para mantener vivo el pedido de Justicia por el atentado.



Finalmente, Linetzky afirmó que la AMIA desde 1994 "sumó a su misión principal el objetivo irrenunciable de buscar justicia por el atentado terrorista del que fue víctima directo" y explicó que denunciar "la impunidad vigente y reclamar justicia por las 85 víctimas fatales es desde entonces parte constitutiva, fundamental, de nuestra misión".



"Pasaron 28 años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado", concluyó el dirigente.



El 18 de julio de 1994, murieron 85 personas y más de 200 resultaron heridas en un ataque con explosivos contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Fue el segundo atentado terrorista contra la colectividad judía en el país luego del cometido en 1992 contra la embajada de Israel. El crimen, que se atribuye a terroristas islámicos apoyados por Irán, permanece impune.