Entre Ríos está entre las provincias más elegidas para vacacionar en invierno

Turismo de naturaleza

Las vacaciones de invierno ya están en marcha en todo el país. En todas las provincias hay expectativas producto de un buen número de reservas y gran cantidad de consultas.De hecho, los datos de ocupación y reserva muestran un crecimiento de un 15% promedio con respecto a la prepandemia, según los primeros de la Cámara Argentina de Turismo.“Esta temporada de invierno va a confirmar no sólo la recuperación, sino el firme crecimiento del sector turístico después de un verano, Semana Santa y varios fines de semana largos absolutamente récord”, dijo Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes.Ciudades como Bariloche, San Martín de los Andes, Ushuaia, Purmamarca, Salta, Puerto Iguazú, Federación, Colón, Paraná, Villa Carlos Paz, Mendoza y El Calafate tienen su capacidad hotelera completa.Los destinos donde hay nieve son los más elegidos para estas vacaciones. No obstante, aquellos en los que se destaca la naturaleza y la tranquilidad han ganado terreno en esta temporada.El coordinador del programa La Ruta Natural, del Ministerio de Turismo y Deportes, Ezequiel Cohn, ponderó el crecimiento del Turismo de Naturaleza en Argentina y subrayó la “tendencia a nivel mundial” que se destaca -en especial, a partir de la pandemia- al observar la evolución de la temporada invernal en el país.En declaraciones a Télam, el funcionario sostuvo que la elección turística orientada hacia la naturaleza constituye “un segmento estratégico” en el país y agregó que en el plano internacional venía siendo tendencia en la pre pandemia “pero se vio reforzada mucho durante la pandemia”.Sostuvo que este período vacacional permite “descubrir” destinos del país. Y también apuntó al PreViaje 3 ya que, una vez que se active, habrá un nuevo incentivo para el período septiembre-diciembre.“La búsqueda de espacios abiertos tras mucho tiempo de encierro y extrañando lugares, paisajes, soñando con viajes, ubica a la Ruta Natural como respuesta a esto y a posicionar también a la Argentina como un destino único de naturaleza”, indicó. Y agregó: “Es un país hermoso que da ganas recorrerlo y justamente hay que apoyarlo tanto con desarrollo como con promoción”.“Cada destino tiene una multiplicidad de cosas para hacer. Uno siempre tiene la sensación cuando viaja que se queda corto, que hay más cosas para hacer y la verdad que en Argentina todas son muy increíbles. No son cosas que se pueden ver en cualquier país”, enfatizó Cohn.Por último, el funcionario valoró especialmente el sistema de Parques Nacionales que tiene el territorio nacional e impulsó a explorar las propuestas naturales a través de la página web oficial, que brinda información sobre las 17 rutas naturales establecidas y más de 150 destinos.