Comerciantes de Gualeguaychú rechazaron los agravios de trabajadores allanados

Sociedad Comerciantes allanados volvieron a movilizarse en Gualeguaychú

A través de un comunicado, el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú manifestó sentirse agraviado por los términos usados en las declaraciones de los dueños de locales bolivianos, paraguayos y argentinos. A su vez, destacaron la actuación de la Justicia en pos del respeto a las leyes establecidas."Nuestros vecinos y las instituciones no tienen por qué ser agredidos inmerecidamente con los términos descalificatorios de vagos o ladrones proferidos por comerciantes que han incurrido en irregularidades. No solo la entidad que representa al sector sino cada una de las instituciones de la ciudad que trabaja dignamente con objetivos específicos, pero, por encima de ellos, todas convergen en un compromiso común: servir al bienestar y crecimiento de la comunidad", indicaron desde el Centro de Defensa Comercial de Gualeguaychú.Desde la entidad aseguraron que "acompañamos y gestionamos por un mejor desenvolvimiento de la actividad que representamos, promoviendo -entre otros objetivos- el cumplimiento de las reglas de equidad y lealtad comercial. Y no apañaremos ni defenderemos a quienes incumplan esas normas porque las consideramos parte de la armonía de la convivencia comunitaria".Finalmente, expresaron su adhesión y reconocimiento a la correcta actuación de funcionarios e instituciones públicas.