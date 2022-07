Fiesta patronal: la imagen de la Virgen del Carmen recorrió las calles de Nogoyá

Video: Fiesta patronal en Nogoyá: celebran con honores a la Virgen del Carmen

La comunidad de Nogoyá celebra este sábado a su patrona, "Nuestra Señora del Carmen". Es que la ciudad fue fundada un 16 de Julio de 1782 por el Padre Fernando Andrés Quiroga y Taboada alrededor de la capilla e imagen de Nuestra Señora del Carmen.En Nogoyá se considera a la Virgen del Carmen "como la primera ciudadana de la localidad". Este sábado la celebración comenzó a las 10.30 horas con la misa presidida por el Arzobispo monseñor Juan Alberto Puiggari y luego comenzó la procesión por las calles de la ciudad.Un clima de fiesta y alegría se vivió en Nogoyá donde una gran cantidad de fieles participó de las celebraciones.transmitió en vivo momentos destacados de la fiesta patronal y dialogó con los presentes.Tras la celebración eucarística, Monseñor Puiggari, manifestó que “es una expresión de fe a Jesucristo y a la Virgen del Carmen”.“Muchos de los motivos que explican las situaciones que vivimos es porque no hay un rumbo, los hombres no sabemos que queremos ni por que luchamos y la Virgen nos convoca a volver hasta Jesucristo”“Es el noveno año que acompaño la virgen, me encargo de cuidarle el cabello”, expresó un peluquero a Elonce al explicar que la Santa Madre lleva una peluca confeccionada con cabello que los fieles donan.“Es algo que me encanta y siempre quise estar cerca de la Virgen y escalarla”, explicó.En tanto, una de las devotas de la virgen, detalló: “Es un sueño cumplido, la Virgen Salió después de dos años”. Y Explicó: “Es muy milagrosa hoy se pide por la familia, pero también se agradece”.Pasadas las 14:00 horas miles de fieles participaron de la tradicional e histórica procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las calles de la ciudad.“Todos los años participamos en familia de la procesión, es un sentimiento muy grande y profundo”, destacó una mujer.En tanto otra de las presentes, dijo que “es algo muy importante porque se moviliza todo el pueblo y sentimos que la virgen nos acompaña siempre”.“Soy muy creyente y le agradezco a la Virgen la ayuda recibida, en su momento me dio trabajo y es algo invaluable”, expresó un vecino de Nogoyá.“La Virgen nos escucha y atiende nuestro llamado, es un orgullo ser devota y siempre pido por mi familia”, manifestó una joven.Un emprendedor destacó que es la segunda vez que participaba la feria y “se vive un clima muy lindo a pesar del frío”“Es una emoción muy grande porque nos moviliza mucho, después de dos años de pandemia que estuvimos sin este festejo”, cerró una mujer.