Despiden restos del jugador del Ascenso asesinado cuando trabajaba de remisero

Los restos del futbolista del ascenso, asesinado de un balazo en la cabeza cuando manejaba su auto para una aplicación de viajes, a metros de uno de los ingresos al asentamiento San Petersburgo, del partido bonaerense de La Matanza, fueron despedidos hoy por sus familiares, amigos y compañeros.



El cortejo fúnebre partió pasadas las 11.15 desde una sala velatoria ubicada en el Camino de Cintura, cerca de la rotonda de San Justo, y primero pasó por el barrio Villegas, donde vive la familia de Federico Potarski (29), quien jugaba en la Asociación Deportiva Berazategui como marcador central.



Familiares, amigos y compañeros despidieron sus restos que iban a ser inhumados en el cementerio del Kilómetro 32 de la ruta 3.



"Es una familia ejemplar y esperábamos esta cantidad de gente, a Fede lo querían todos", expresó a TN Javier, primo del futbolista, quien agregó: "La familia agradece que haya venido el técnico y sus compañeros (de Berazategui). Hay gente de Liniers, de Almirante Brown, hay mucha gente que lo conocía".



El hombre aseguró que "se va una persona muy querida" y que "la familia quiere ver presa a la rata que lo mató".



Hasta el momento, los investigadores no detuvieron a ninguna persona por el crimen y buscaban a tres sospechosos.



El hecho ocurrió el jueves por la noche en Gaboto, entre La Porteña y Colonia, a metros del asentamiento ubicado en el barrio San Alberto, donde el jugador de "Bera" fue encontrado herido de un disparo en la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Paroissien, de Isidro Casanova, donde llegó muerto.



Según los voceros, al llegar la Policía al lugar la víctima estaba junto a unos 20 metros de su auto Fiat Uno y cerca de la entrada al pasillo de la Tira 32 del barrio de emergencia.



Una de las hipótesis que se investigan es que el futbolista haya sido asesinado durante un asalto mientras realizaba un viaje para la aplicación, aunque en ese caso no llegaron a robarle su billetera con 3.960 pesos, que fue hallada en el lugar.



El fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios Dolosos de La Matanza, Federico Medone, dispuso diversas diligencias, entre ellas peritajes en la escena del crimen, donde también se encontró una vaina servida calibre 9 milímetros.



Tras conocerse lo ocurrido, el delantero Franco Niell anticipó que el plantel de Berazategui tomó la decisión de "no jugar" por el torneo de la Primera C el partido que iba a disputarse hoy versus Real Pilar.



Por su parte, mediante un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su "más hondo pesar por la dolorosa muerte del futbolista de Berazategui Federico Potarski".