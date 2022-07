Emoción y alegría en la llegada de los devotos de la Virgen del Carmen a Nogoyá

Fiesta Patronal

Bajo el lema “Madre del Carmen, ayúdanos a caminar juntos, en comunión, participación y misión”, finalizó este viernes la peregrinación Paraná-Nogoyá, que se realiza cada mes de julio en honor a la Virgen del Carmen. Con moviles en vivo,registró la llegada de los fieles y la muestra de fe.“Nos acompañaron feligreses de Nogoyá, Paraná, Victoria, Feliciano, Rosario del Tala y de muchos lugares otros lugares. Cada uno tiene puesto un chaleco marrón, que hace alusión al manto de la Virgen del Carmen y sentimos que ella con su escapulario nos cobija”, dijo el padre.Además, señaló: “Estamos contentos de tener la primera edición de la peregrinación en bicicleta”, dijo.En tanto Mónica, una ciclista, contó que “hicimos la prueba el año pasado y en esta edición ya la incorporamos como una opción”. Los feligreses salieron este viernes a las 7 de la mañana de Paraná.Luego de tres años, la peregrinación volvió a ser presencial y un centenar de peregrinos comenzaron el miércoles a caminar durante tres días los 120 kilómetros que separan la capital entrerriana del santuario de Nogoyá.El cierre se dio cerca de las 18.30 del viernes, cuando los feligreses llegaron hasta las puertas de la Basílica Nuestra Señora del Carmen.Diferentes sensaciones y emociones fueron las que transmitieron los fieles a“Estoy muy feliz, es una alegría muy grande haber llegado”, dijo un joven de Nogoyá, quien se mostró muy orgulloso de ser de esa ciudad.Una señora de Paraná, que aplaudía por haber llegado a la meta, contó que “lo hice por mí, por mi hijo que lo tengo lejos, por mi papá, por mis amigos, por todos. La Virgen nos escucha”.Silvia, con lágrimas en sus ojos, relató que es la primera vez que realiza la peregrinación. “María me invitó a caminar y vale la pena cada paso”.“Vinimos a pedir, pero también a agradecer”, agregó otra fiel. “Para nosotros es muy emocionante y muy especial”.Claudia, con lágrimas en sus ojos, sostenía un cuadro con el retrato de su hija: “hoy ya no la tengo, falleció hace 10 meses y lo hago por ella. Siempre me acompaña”. Seguidamente, agregó: “estoy pidiendo por toda mi familia y por los que siempre estuvieron a mi lado”.Cada 16 de julio Nogoyá celebra su aniversario de fundación que coincide con la celebración mariana ya que la ciudad no tuvo fundador, sino que fue bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen que se erigió la ciudad.Un grupo de la provincia de Buenos Aires, se hizo presente en la llegada de los fieles en Nogoyá y participarán de la fiesta patronal.“Veneramos mucho a la Virgen. La amamos y está presente en todo lo que hacemos”, dijeron.Desde las 22.30, se prepara el cumpleaños de la Virgen con cantos y oraciones. A las 00, la Banda de Musical Municipal entonarán el Feliz cumpleaños y se bendecirá la tradicional torta de la Virgen.En tanto, el sábado la celebración comenzará a las 10.30 con la misa presidida por el Arzobispo. Desde las 14.30 comenzará la procesión.