Especialistas afirman que la vacuna Moderna para infancias "es segura y eficaz"

Infectólogas y pediatras confirmaron que las vacunas de ARN mensajero de Moderna contra el coronavirus, que se aplicarán en Argentina a las infancias desde los seis meses hasta los tres años, "son seguras y eficaces" y recomendaron su inoculación porque "el riesgo Covid en pediatría no es cero, y aún no se sabe las secuelas que puede dejar en pacientes pediátricos".En el marco del acuerdo efectivizado ayer por los ministros de Salud de todas las provincias para vacunar contra el coronavirus a niños que nunca recibieron ninguna dosis, dos pediatras infectólogas aportaron recomendaciones e información respecto a la vacuna ARN mensajero de Moderna y su inoculación para ese rango etario."Tanto las ARN mensajero, Pfizer y Moderna, como las de Sinopharm, de virus inactivado, son vacunas muy seguras, fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y se inoculan también en este país", informó hoy a Télam la infectóloga pediatra Ángela Gentile, jefa del departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.En igual sentido, la especialista Analía Cristófano, quien forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología, consideró que la vacuna Moderna tiene un "nivel de seguridad y estudios que están bien"."Uno no tendría por qué preocuparse ni tener dudas sobre la seguridad de la vacuna porque ya están aprobadas por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos, además de que fueron dadas a gran cantidad de población", agregó Cristófano.Respecto a la compatibilidad de la vacuna Moderna con otras del calendario nacional de vacunación, Gentile señaló que "la Academia Americana de Pediatría aprobó estas vacunas para ser aplicadas con las del calendario nacional en Estados Unidos, es decir, que son seguras y eficaces", aunque consideró importante "esperar los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación".En cuanto a los efectos adversos que pueden darse con esta vacuna en pediatría a diferencia de los adultos, ambas especialistas consideraron que "son realmente muy poco frecuentes" y "ya se dieron a mucha población"."La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) es el mecanismo a través del cual se notifican los eventos adversos y cada mes elabora un informe que toda la comunidad puede consultar, y ahí se ve que el riesgo de efectos adversos tiene una tasa muy baja", dijo Gentile, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Comisión mencionada.Cristófano consideró que los efectos adversos pueden diferir entre adultos y pacientes pediátricos, "ya hay mucha población infantil vacunada con esta vacuna y habitualmente los estudios de vacunas se hacen por rangos etarios, no necesariamente se realiza con las edades más pequeñas".A pesar de ello, ante la pregunta de por qué vacunar a las infancias desde los seis meses, Gentile consideró que "el riesgo de Covid en pediatría no es cero"."Nosotros hemos visto en el Hospital de Niños chiquitos internados con algún cuadro de neumonía más severa o con síndrome inflamatorio multisistémico", apuntó y consideró que no hay datos abundantes en pediatría sobre las secuelas que pueda tener en la niñez el coronavirus debido a que aún es un virus muy nuevo.Cristófano consideró que se apunta a inocular a la población a partir de los seis meses porque "es la que termina contagiándose de otras personas, como su familia o sus hermanos, ya que es la que está menos escolarizada"."Si uno piensa en la otra población, donde se van a dar dosis de refuerzo, es la que está más expuesta porque van a guarderías o al jardín, además de estar más expuesta a otros virus respiratorios", precisó.Gentile, por otro lado, remarcó la importancia de que estas vacunas sean aplicadas en los lugares habituales donde se vacunan a las infancias como hospitales, centros de salud, vacunatorios, "porque es el personal mejor capacitado y ayuda para completar otros esquemas de vacunación pendientes"."Las coberturas del calendario son muy bajas y no podemos perder la oportunidad en cada contacto con el sistema de salud, no solo vacunar contra el coronavirus sino reactualizar las del calendario", concluyó. Fuente: (Télam)