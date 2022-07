Comerciantes allanados volvieron a movilizarse en Gualeguaychú

Un grupo de comerciantes bolivianos que se concentró este viernes por la mañana en calles 25 d Mayo y Constitución, en Gualeguaychú, y comenzó a transitar el microcentro con pancartas y consignas contra la discriminación, hasta finalizar su recorrido frente a edificio del Juzgado Federal de calle San Martín.Las pancartas pedían un trato igualitario y libertad de trabajo, y en todas las declaraciones los referentes se quejaron por lo que entienden “han sido discriminados y destratados” por las fuerzas que actuaron en los procedimientos.Ya frente al Juzgado, uno de los referentes pronunció: “Hemos sido tratados como un criminal. Porque legalmente a un criminal se lo allana como nos hicieron a nosotros. Nos han privado de la comunicación, nos han maltratado psicológicamente, verbal y físicamente. Esto es lo que denunciamos”.“Nosotros queremos vivir en paz. Queremos tener el mismo derecho. No queremos ser discriminados. No queremos ser maltratados, no queremos ser mal vistos, no queremos ser humillados. Esto es lo que le pedimos al señor Juez y al Gobierno de la República Argentina”, agregó.Minuto más tarde, Osvaldo Arce pidió entregar al Juez Hernán Viri, un documento con el reclamo y se quejó de las declaraciones del titular del Centro de Empleados de Comercio, Rodolfo Solari, sobre la situación de los comercios, cuyos dueños son ciudadanos bolivianos.La semana pasada, los comerciantes se reunieron y elaboraron un comunicado que fue elevado al Consulado de Bolivia en Argentina, donde renuevan el reclamo y piden la intervención del gobierno de ese país.