La emotiva carta de los padres de Guadalupe a 13 meses de su desaparición

Pasó más de un año desde el día en que desapareció Guadalupe Lucero y cada vez hay más incertidumbre alrededor del caso. Aunque hubo varios operativos en las últimas semanas y hasta apareció un hombre que confesó haberla matado, no hay novedades sobre el paradero de la nena de seis años.En una fecha tan sensible, ya que hoy se cumplen 13 meses de la desaparición, los padres le dedicaron unos sentidos mensajes: "Es tan angustiante transitar los días y que nada se sepa"."Otro 14 que llega y acá seguimos, sin tener ningún dato de vos, mí niña. Te extraño como todos los días a cada hora y segundo que pasa. Te pienso, te imagino al cerrar mis ojos y te sueño, que en ese sitio es el único lugar donde puedo abrazarte, darte besos y disfrutarte (hasta que despierto en esta realidad que quisiera que no existiera)", comienza el posteo que hizo Yamila Cialone, la mamá, en su cuenta de Facebook.En esa línea, expresó: "Que Dios, donde sea que estés, te proteja, te cuide... Le pido a mi tatita que está en el cielo, muy seguido, que te guíe y te de fuerzas para soportar esto, que no me olvides, ni olvides tu familia ni tu hogar, y que pronto te traiga conmigo. Te amo desde la distancia mí pequeña".En tanto, el papá manifestó: "13 meses sin vos, hija, 13 meses sin poder abrazarte, 13 meses de sufrimiento y dolor. Te extraño mucho hija y cada día que pasa te extraño mucho más. Cuánta falta nos haces mi reina. Nunca voy a bajar los brazos y siempre te voy a buscar mi negrita hermosa"."Te amo con mi vida entera y, como vos me decías a mí, TE AMO HASTA LA CUADENTA", publicó Eric y remarcó: "No se olviden de Guadalupe. Ayuden, sigan compartiendo su carita por favor".Guadalupe Lucero tenía cinco años cuando fue vista por última vez mientras jugaba en la puerta de su casa junto a sus primos.En abril se realizó una nueva búsqueda en el descampado que está frente a la casa de la tía de Guadalupe, donde jugaba ese día. Sobre este punto había cobrado fuerza nuevamente una de las primeras teorías que se barajaron en la investigación, que indicaba que la pequeña podría haber sufrido un accidente en ese lugar y que los primeros rastrillajes fallaron.En ese nuevo rastrillaje se encontraron prendas de vestir, pero la mamá de la nena desaparecida confirmó que la ropa que se halló en el descampado no era de su hija y la teoría de que podría haber muerto mientras jugaba fue descartada.Sin embargo, hace dos semanas un hombre que, según confirmaron fuentes policiales, padece esquizofrenia, se presentó en la comisaría para declarar que había matado a la niña.Este último hecho modificó por completo los planes de los investigadores, que pretendían realizar una nueva reconstrucción de lo sucedido el día de la desaparición de la nena, mientras jugaba en un cumpleaños familiar. Si bien se trata de una versión que podría ser falsa, al parecer, los datos aportados por esta persona cobraban sentido para los investigadores, que de inmediato avanzaron con las tareas correspondientes. Según se supo, dio detalles acerca de cómo actuó.