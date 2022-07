Seguirán buscando durante la noche a uno de los pumas en Villa Gesell

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, confirmó a Télam que se seguirá en la búsqueda "durante toda la noche" de uno de los dos pumas que aparecieron este jueves allí, para "devolverlo a su hábitat natural", unas 5.700 hectáreas de humedales ubicados entre esa ciudad y Mar Azul, en tanto, se estima que el otro felino se alejó ya de la zona urbana."Aparentemente eran dos pumas. Uno tenemos información de que se fue al sur del Municipio y entró en una zona descampada de médanos. Y hay otro que estaba merodeando en la zona céntrica, que es lo que más nos preocupa y aún no podemos determinar si se fue o está en la ciudad", explicó Barrera esta tarde a Télam.Sobre el operativo, el intendente explicó que dejarán "guardias, y la gente de Fauna provincial se quedará trabajando este jueves por la noche. De todos modos, recomendamos tener precauciones, es un animal que no ataca, pero tampoco tiene que verse acorralado, y no hay que seguirlo", advirtió.Ante la eventualidad de que algún poblador vea al puma. Barrera pidió "avisar rápidamente al 911 o a la Secretaría de Seguridad".El jefe comunal indicó a Télam que es la primera vez que se visualizan en la ciudad pumas: "Hemos visto zorros, carpinchos y otro tipo de animales autóctonos porque estamos rodeados de sierras, dunas y humedales, pero pumas es la primera vez", reiteró y recordó que él está radicado en la zona desde 1976."Ahora el personal está abocado a ver si podemos dar con el puma y tratar de atraparlo sin dañarlo", concluyó.Los pumas habían sido vistos esta mañana deambulando por la calles de la ciudad, lo que hizo que las autoridades municipales pidieran a los habitantes que no salieran de sus casas."Un puma y sus crías fueron vistos circulando por Villa Gesell. Se solicita no perturbarlos ni transitar las inmediaciones del Paseo 105 y Playa y las Avenidas 7 y 8. Los equipos de Seguridad, Fauna y Policía trabajan para su pronta captura", informó en un principio el Municipio a través de las redes sociales."Le pedimos a la población que no se acerque, aunque no son animales agresivos salvo que estén acorralados, y que tengan precaución en la circulación", indicó esta mañana Barrera.Explicó que los animales ingresaron por la zona de médanos en la playa, y precisó que cerca de Villa Gesell y Mar Azul hay 5.700 hectáreas de humedales que "pueden ser su hábitat''.Llegó a Villa Gesell un equipo de Fauna de la provincia. Durante la noche va a seguir la búsqueda porque entendemos que es un animal que busca trasladarse de noche".En tanto, el secretario de Seguridad de Villa Gesell, Cristian Andersen, indicó en diálogo con Télam que los ejemplares serían "un puma y sus crías" y puso el acento en el pedido a la población de "no salir de sus viviendas hasta tanto se logre capturarlos"."Por las cámaras de seguridad hemos detectado a dos pumas en principio y estamos trabajando junto con personal especializado de Fauna Provincia y con fundación Mundo Marino para dar con los ejemplares y ponerlos al resguardo, además de llevar tranquilidad a la comunidad", aseveró."Uno de ellos fue individualizado en la planta urbana y el otro por el sector de la playa de la zona sur de Villa Gesell", precisó el funcionario municipal.Por la tarde y en la zona sur, se vio a uno de los animales ingresar al monte en la zona de Colonia Marina, teniendo acceso a su hábitat natural.Del operativo de rescate participa personal de la Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, Guardaparques, Policía Bonaerense, Personal de la Secretaría de Seguridad, y el equipo de Zoonosis de Villa Gesell.Los pumas, felinos que cuentan con una distribución muy amplia en la Argentina, "no representan un peligro para las personas, por lo general tratan de evadirlas", y es "muy improbable que aparezcan para atacar a alguien", señaló este jueves a Télam Emiliano Donadío, director científico de la Fundación Rewilding Argentina."La presencia de pumas en la cercanías de Villa Gesell no debería ser una sorpresa", señaló Donadío, biólogo y doctor en Ecología, ya que estos animales cuentan con "una distribución muy amplia" que va desde Alaska (Estados Unidos) hasta la zona sur de Argentina y Chile.