Vacunas para aplicar a niños desde los seis meses llegarían la próxima semana

Foto: Ilustrativa

Los ministros de Salud de todas las provincias acordaron este jueves vacunar contra la Covid a los niños desde los 6 meses a los tres años de edad, medida que cuenta con la recomendación de la Anmat, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), y el apoyo de las sociedades científicas, entre ellas, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), informó la cartera sanitaria.



También se abordaron otros temas como la estrategia federal de salud mental, el reciente caso de sarampión y los precios y la provisión de medicamentos.



El Consejo Federal de Salud (Cofesa) fue encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien destacó la importancia de avanzar en la cobertura contra la Covid-19 del único grupo etario que aún no disponía de una opción de vacunación.



“Había un colectivo de niñas y niños de riesgo preocupados por este tema, pero también de familias de chicas y chicos que no tenían riesgo pero que tenían mucha inquietud por vacunar a sus hijos e hijas desde el punto de vista de la circulación de nuevas variantes”, expresó la ministra



Tras aclarar que las dosis podrían empezarán a llegar al país a finales de la semana que viene, resaltó que de esta manera Argentina "se convierte en uno de los primeros países del mundo en incorporar a esta franja etaria a la estrategia de vacunación contra la Covid-19".



La ministra alertó que en varias naciones que aún no han iniciado la vacunación en pediatría “el número de casos está aumentando a expensas de esta población susceptible".



"Si bien sabemos que con la vacuna no se interrumpe la circulación del virus, al tener un alto porcentaje de población con cobertura desde los seis meses de edad, esa posibilidad disminuye y se reduce además la posibilidad de hospitalizaciones y muertes”, precisó.



Vizzotti destacó que la vacunación a partir de los seis meses del laboratorio Moderna cuenta con la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain).



“También se ha venido trabajando con las distintas sociedades científicas y especialmente con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para difundir información a los pediatras sobre la vacunación”, afirmó



Las autoridades sanitarias provinciales remarcaron también el beneficio de coadministrar estas dosis con otras vacunas del calendario nacional para completar esquemas acordes a la edad, especialmente en el contexto del cercano inicio de la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis.



“Además de ser un grupo de edad que requiere una vacunación de personal entrenado, se debe tener en cuenta también la posibilidad de que la aplicación se realice en vacunatorios donde se aplican vacunas de calendario para aprovechar y completar esquemas”, agregó Vizzotti.



El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, dio detalles sobre la inmunogenicidad, efectividad y seguridad de la vacuna de plataforma ARN del laboratorio Moderna.



Esta podrá aplicarse en niños de 6 meses a 5 años, tanto para iniciar y completar esquemas en niños de 6 meses a los 2 años 11 meses y 29 días, como así también para el inicio o la aplicación de refuerzos en la población pediátrica de 3 y 4 años dependiendo de la indicación.



Luego los ministros de salud del país expresaron su preocupación ante la falta de algunos insumos y medicamentos en sus jurisdicciones, y los representantes de algunas provincias alertaron sobre el aumento de precios y el riesgo de provisión de insumos críticos.



Al respecto, la jefa de Gabinete, Sonia Tarragona, informó que “la industria no hizo ningún reclamo por falta de insumos debido a problemas en las importaciones”.



Por tal motivo, los funcionarios consensuaron instar, desde el Consejo Federal de Salud, a que no se especule con los insumos sanitarios.



Por su parte, la subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos, Edith Benedetti, destacó la importancia de que los titulares de las carteras sanitarias provinciales firmen la adhesión al Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica de la Estrategia Federal de abordaje Integral de la Salud Mental.



Respecto a los ejes de la estrategia, Benedetti indicó que se está trabajando en los programas de fortalecimiento de la red asistencial integral de consumos problemáticos; en el abordaje integral del suicidio (Ley N° 27.130), entre otros programas.



Respecto al caso de sarampión detectado en una niña de dos años en el partido de Vicente López, Castelli informó que “se está llevando adelante el estudio de genotipificación para saber si el caso está vinculado a la circulación del Sudeste Asiático o del Este de Europa”.



Indicó que “la niña se encuentra en buen estado de salud” y que “si bien hasta ahora no hay un caso asociado, es probable que el nexo epidemiológico sea un familiar que estuvo de viaje en África, Egipto y España”.



Por su parte, Vizzotti remarcó la importancia de “sensibilizar la vigilancia en todas las provincias y trabajar para no tener casos secundarios” y puso en valor el “enorme trabajo de la Provincia de Buenos Aires junto al municipio de Vicente López para abordar el caso y el apoyo de la Dirección Nacional de Epidemiología”.



“La buena noticia es que no tenemos casos secundarios todavía y que la cobertura de vacunación de los contactos resulta alentadora”, afirmó.