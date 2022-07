Mundial: Perzcyk dijo que partidos de Argentina se podrán ver en las escuelas

El ministro de Educación Jaime Perczyk confirmó que los partidos que juegue la selección argentina de fútbol durante el Mundial de Qatar serán transmitidos en las escuelas públicas de todo el país y que las y los docentes los vincularán a cuestiones de formación ética y contenido cultural.



“Los chicos en Argentina piden ver los partidos del mundial. Es importante que se vean en la escuela, hay que vincularlos a cuestiones de formación ética, y al hecho deportivo hay que llenarlo de contenido cultural”, señaló el ministro.



En declaraciones radiales, el funcionario, además, ratificó la decisión de incrementar la carga horaria de clases en las escuelas públicas primarias, en una medida que sumarán 38 días al año lectivo.



"Debemos lograr que los chicos aprendan más y que estén más tiempo en la escuela. No vi resistencia por parte de los docentes. Cualquier cambio en las condiciones de trabajo debe darse por medio de paritarias. El gobierno nacional financia al menos el 80%", indicó. Perczyk a Radio Splendid.



El funcionario se volvió a diferenciar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al criticar la prohibición del lenguaje inclusivo.



"No tiene sentido" ante la práctica social“ dijo el ministro y añadió: "Los chicos lo usan para denunciar una situación de discriminación y machismo, que es injusta. No hay ninguna investigación científica que diga que afecta el aprendizaje de lengua”.