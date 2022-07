Actividades para disfrutar el Parque San Martín en vacaciones de invierno

En el marco de las vacaciones de invierno 2022, que iniciaron el pasado 8 de julio y se extenderán hasta el 24 del corriente, el área natural protegida Parque Escolar Rural Enrique Berduc (PEREB) estará abierto con normalidad e invita a la comunidad a participar de las actividades que se realizarán como parte de sus propuestas de ecoturismo.En ese sentido, informaron que del 08 al 31 de julio estará abierto durante el día de 09 a 19 hs para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, en familia o con amigos.El servicio de acampe es sólo con reserva previa por whatsapp: +543434711413. La zona de camping cuenta con sanitarios, asadores, mesas, bancos y acceso a dos senderos y una playada a orillas del arroyo Las Conchas.El Parque General San Martín es parte del Parque Escolar Rural Enrique Berduc que es un área natural protegida (ley 10.479) del Consejo General de Educación, por lo tanto no está permitida la presencia de mascotas, la reproducción de música, la caza, la pesca o alimentar/molestar cualquier animal silvestre. El fuego sólo está habilitado en asadores o espacios señalados para fogón recreativo.Valores: sábados, domingos y feriados: $100 por persona (a partir de los 12 años, excepto para acampe que abonan todas las personas) y $100 por vehículo. Vecinos de La Picada y Sauce Montrull sin cargo. Demás días sin cargo.Para adquirir producciones caseras producidas en el ámbito de la reserva, es necesario ir de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 hs o comunicarse al +543434065921.Se realizará el sábado 16 de Julio de 21 hs a 08 hs. Es una introducción a la astronomía a simple vista. Recorrido nocturno e historias de la humanidad y el cielo. No Requiere conocimientos previos. Traer carpa, mantas y/o bolsa de dormir, abrigo, linterna y binoculares (no excluyente).Se compartirá matecocido y refigerio tardío. Cena a la canasta. Cupos limitados. Actividad sin cargo adicional. Inscripción por whatsapp al +543434711413.Será el domingo 17 de Julio de 14 a 18 hs. Exponen y comercializan artesanos y emprendedores de la zona. Taller de compostaje a la gorra. Informes por whatsapp al +543434711413.Será el domingo 24 de Julio de 14 a 18 hs. Trekking con guía desde los Puentes de La Picada hacia los senderos del Parque Gral. San Martín. Al finalizar, se compartirá matecocido, merienda y fogón a leña. Valor: $800, a beneficio del comedor El Ángel.Salida desde Villa Armonía, calle Jorge Mendez S/N, La Picada Sur. Inscripción por whatsapp al +543434523159 o +543434711413Ubicado a la altura del km 459 de la ruta nacional n°12, en la localidad de La Picada, el Parque Escolar Rural Enrique Berduc (PEREB) es un área natural protegida de orden provincial, categorizada como Reserva de usos múltiples en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos. En el marco de la Ley Nacional de Protección de la Riqueza Forestal, ha sido declarado Bosque Protector Permanente. A parte del Parque Gral. San Martín, está conformado por la Escuela Normal Rural Almafuerte, de educación agrotécnica en transición a la agroecología; la Escuela Dominguito, de educación inicial y primaria y la Escuela Zulema Embon, de educación integral , con diversidad de oficios.