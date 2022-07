Casamientos de turistas LGBT+ se reactivaron tras las restricciones por pandemia

El equipo de la Defensoría LGBT que asesora a turistas LGBT+ para que puedan acceder a su derecho al matrimonio igualitario recibió 70 consultas de personas extranjeras desde fines del 2021 hasta hoy, luego de la imposibilidad de viajar durante un año y medio producto de la pandemia.



"Desde que finalizó lo que fue la cuarentena o las restricciones en términos del turismo, que fue más o menos en septiembre, octubre del año pasado, obviamente hubo varias personas que empezaron a contactarse. Entre fines del 2021 y ahora, registramos aproximadamente unas 70 consultas en relación a matrimonios de turistas, de las cuales ya vinieron a casarse alrededor de la mitad", contó a Télam Maribe Sgariglia, integrante de la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT.



La cifra aún no alcanza los valores previos a la pandemia, pero comenzó a reactivarse.



"En el año justo anterior a la cuarentena, el 2019, recibimos 145 casos de personas que querían venir a casarse. Pensamos que quizás iba a haber muchas gente que se iba a venir a casar, pero claramente me parece que todavía la pandemia afecta un poco el tema del turismo, y quizás las economías de las personas se vieron afectadas también", agregó Sgariglia.



Las personas que viajan a la Argentina "principalmente son de países de Latinoamérica y de Centroamérica", indicó.



"Muchas personas de Perú, Paraguay, El Salvador, Panamá. También han venido de otros países como Turquía, o de Rusia, desde donde han venido muchas personas", dijo Sgariglia.



Jorge Mena y George Muñoz son dos jóvenes dominicanos, de 32 y 27 años, que viajaron a la Argentina en junio de 2019 para casarse, luego de dos años y medio de estar en pareja.



"Habíamos tomado la decisión de casarnos para que George pudiera darme la residencia aquí en Estados Unidos, donde él vivía en se momento. Obviamente en República Dominicana no podíamos casarnos porque es ilegal, y yo no podía ir a los Estados Unidos porque no contaba con el visado correspondiente", dijo Mena a Télam.



"La Ley de Matrimonio Igualitario de Argentina impactó en gran medida en nuestra vida, puesto que producto de habernos casado allá, hoy en día pude venir a los Estados Unidos con mi esposo. Estamos viviendo aquí hace más o menos un año y medio. Todo está bien, gracias a Dios. Continuamos juntos, que era básicamente lo que nosotros queríamos", sostuvo.