Rito frente a boliche gay: “Falta empatía para vivir armoniosamente entre todes”

Un grupo de fanáticos religiosos realizó un “ritual para curar la homosexualidad” en la puerta de un reconocido boliche gay “Queen Disco” de Mendoza, al que asisten cientos de jóvenes. Durante la “ceremonia”, de la que participaron cuatro mujeres y un hombre, al parecer adultos mayores, comenzaron a levantar los brazos y a rezar; y un integrante del grupo empezó a rociar con agua bendita la puerta del lugar.consultó al conductor y la productora de “Somos Orgullo”, quienes lamentaron “la discriminación y violencia hacia el colectivo”; asimismo, dieron cuenta de “lo que hace falta en la sociedad” para la aceptación y el respeto a la comunidad LGTBIQ+.“Más allá de las leyes ganadas, gracias a la militancia y la lucha, todavía hay un grupo de resistencia que no acepta a nuestra comunidad y lo vemos reflejado en los dichos y los actos”, lamentó aJulián Ríos, militante por los DDHH en la diversidad sexual. Y agregó: “Para ese grupo de religiosos, la comunidad es anormal, extraña y peligrosa, lo que es avalado por la sociedad porque lo vemos en los comentarios; y hay un grupo de la sociedad, que no pertenece a la religión, pero que avala esto y se transforma en una violencia en todos los ámbitos”.En ese sentido, Ríos bregó por “respetar ámbitos e instituciones, en tanto y en cuanto no se afecten los derechos del otro”. “Desde nuestra comunidad no podemos ir a los grupos religiosos a decirles `lo que ustedes hacen es anormal y enfermizo´; pero sí fue anormal lo que hicieron los religiosos ante el boliche porque estuvieron impidiendo el goce del derecho y la libertad a nosotros”, comparó.Sin embargo, el conductor de “Somos Orgullo” apuntó que desde la comunidad “el dolor que transforma en una respuesta desde la concientización, el amor y la educación”. Fue en esa línea que hizo hincapié en “cómo un hecho puede ocasionar en la otra persona, que se sienta mal en sus relaciones personales”.Por su parte, la productora del programa que se emite por, Constanza Zitelli, cuestionó: “Seguimos tolerando que haya grupos o sectores que patologizan nuestros deseos, decisiones e identidades”.“Pero desde el dolor, seguimos militando porque la lucha continua más allá de los derechos adquiridos y las normativas que avalan a nuestro colectivo, porque hay sectores que jerarquizan o tienen la creencia de que tienen el poder de decirle al otro como debe vivir”, fundamentó.En la oportunidad, Zitelli señaló que “falta empatía y conciencia de que en diversidad podemos vivir más armoniosamente entre todes”. “Los cambios se vienen dando, pero hay una resistencia de sectores que patologizan lo que nuestra comunidad vive libremente”, subrayó.De hecho, Ríos coincidió con respecto a que “falta una aceptación en la sociedad, o el respeto a la ley que está reconocida por parte del Estado, porque todos somos parte de una Nación, y es importante aceptar a los grupos sociales que están dentro del territorio “.“Nosotros nunca nos tomamos de la violencia para construir ciudadanía, porque lo hemos desde lo colectivo para adquirir todos los derechos que nos merecemos y que, históricamente, nos negaron, incluso, de ese sector”, cerró.