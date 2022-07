Dos pumas sueltos tienen en vilo a Villa Gesell: suspendieron las clases

Dos pumas fueron captados por las cámaras de seguridad de la ciudad balnearia de Villa Gesell, a uno de los animales se lo ve circulando por la ciudad, mientras que el otro fue visualizado en el bosque rumbo a Cariló.Ante estas apariciones, las autoridades de la Municipalidad informaron que se suspenden las clases por tiempo indeterminado en diez escuelas, a la vez que solicitaron que los vecinos no salgan de sus casas, ya que, por el momento, no pudieron capturar a los animales.

En tanto, se indicó que, luego de que salgan a la luz los videos que muestran al puma que circuló por el centro de Villa Gesell, se armó un operativo de emergencia con personal policial y de fauna, así como también se sumaron profesionales de Mundo Marino que lograron localizarlo, pero no capturarlo."Fue algo sorprendente en horas de la madrugada divisar un puma adulto de gran porte a través de las cámaras del centro de monitoreo y en pleno centro", señaló Mauricio Andersen, secretario de Seguridad de Villa Gesell, en diálogo con un medio televisivo.El municipio sacó un comunicado en el cual pidió: "No circular por las inmediaciones de 105, entre Avenidas 7 y 8, o por 105 y playa, así como también, se les ruega no molestar a los animales".A su vez, manifestaron que, si alguna persona localiza a los pumas, llame inmediatamente a las autoridades y solicite que nadie se acerque ni los molesten.Según las autoridades, ambos animales ingresaron por la playa hasta la ciudad y luego se dividieron.