Falleció una nena de 8 años por hantavirus

Una niña de 8 años de la localidad chubutense de Cerro Centinela murió por hantavirus luego de haber sido derivada el martes al hospital de Esquel con "un cuadro de gravedad sistémica", informó el Ministerio de Salud provincial.



El parte destaca que la pequeña fue trasladada desde la comuna cordillerana rural Cerro Centinela, ubicada en el extremo noroeste del Chubut, cerca del límite con Chile, al hospital cabecera de la comarca, al que ingresó "presentando un shock cardiogénico que no se revirtió a pesar del tratamiento de sostén instaurado en la terapia pediátrica, ocurriendo su deceso hoy (por este miércoles)".



Aún no existe una vacuna contra este virus



La directora de patologías prevalentes del Ministerio de Salud explicó que “actualmente, los equipos locales de epidemiología, en conjunto con otros servicios, se encuentran trabajando activamente en la coordinación de acciones de control de foco de esta enfermedad, identificando los riesgos ambientales y efectuando las indicaciones de aislamiento a los contactos estrechos del caso”.



Desde la cartera sanitaria se destacó que "en este momento los equipos de salud de la zona también están trabajando en lo que es el abordaje y la contención de la familia, acompañándola en tan difícil momento”.



¿Qué es el hantavirus?



El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta, que se transmite por el contacto con la orina, saliva y excretas de roedores infectados con el virus.



Pero la variedad andina también se puede transmitir de persona a persona por contacto estrecho con enfermos en el período inicial del cuadro febril o 48 horas antes de que aparezcan los primeros síntomas.



Los síntomas de hantavirus son fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y en cuadros avanzados dificultad respiratoria.



El brote más grande de esa enfermedad se produjo a fines del 2018 con epicentro en Epuyén, donde 11 personas fallecieron, hubo 34 casos confirmados y 159 pacientes que debieron ser aislados.



Ese brote fue declarado como "finalizado" por las autoridades sanitarias del Chubut recién en marzo de 2019.



Aún no existe una vacuna que proteja a las personas contra el hantavirus.