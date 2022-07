Protegió a sus hijos en un armario de la tormenta: “quedaron muy asustados”

Paraná Protegieron a sus hijos en un armario durante la tormenta que destruyó su casa

En la zona de la comuna rural de Las Tunas, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº18, el temporal golpeó con fuertes vientos, granizo y lluvia.Este lunes, a las 5:15 de la madrugada, la tormenta causó destrozos en una granja del lugar y en la vivienda que habita la familia Lescano.Carlos Rodríguez.“Lo primero que hizo mi mujer fue esconder a mis hijos dentro de un ropero. Ahora mi nene de dos años, está asustado y no quiere jugar más. A la puerta no la puede ni ver”, contó. Es que los padres de los menores, resguardaron a los niños del temporal y para evitar alguna tragedia.La vivienda sufrió importantes daños materiales, la cual registró la voladura del techo. Al respecto, Carlos contó que “ahora estamos durmiendo en la cocina, pero ya nos advirtieron que no podemos estar ahí porque hay peligro de derrumbe”.En la casa vive Carlos junto a su pareja y sus dos hijos, pero también su suegra, quien es la dueña de la vivienda, y una sobrina de su mujer. Si bien la Comuna de Las Tunas los está ayudando, la familia solicita colaboración para poder reconstruir su vivienda que fue severamente afectada por la tormenta y registró importantes daños.“Necesitamos materiales para poder construir, pero los precios están imposibles. Lo más necesario serían los tirantes y el techo, el resto vamos viendo como lo solucionamos”, dijo Carlos.Quienes puedan ayudar solidariamente a la familia Lescano, pueden comunicarse al siguiente número: 9 3435 30-0619.