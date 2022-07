Halló un sobre con dólares y lo devolvió: “quería que llegue a manos correctas”

Avisó a las autoridades

Entregado a su dueña

Un joven trabajador encontró dólares dentro de un sobre y los devolvió. Un empleado del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de la provincia de Corrientes, halló un sobre con dinero en uno de los baños del sanatorio y decidió comunicarlo a las autoridades para que encuentren al dueño. Luego de la búsqueda, se pudo constatar que el sobre pertenecía a una médica de la institución.Gastón Barrientos, el joven que encontró el sobre, contó a El Litoral: “Fui al baño de traumatología que es exclusivo del personal y allí me encontré con el sobre, cuando lo abro veo que son dólares. Inmediatamente fui a avisarle a mis jefas; yo estaba asustado porque sabía que se trataba de una gran suma de dinero”.Fue un gran acto de honestidad que tuvo el joven capitalino, quien se desempeña como administrativo en el área de admisión central hace un tiempo en la institución. Encontró el sobre que contenía el dinero en el baño del pasillo técnico de “Diagnóstico por imágenes” y automáticamente decidió avisar a las autoridades para dar con la persona dueña de dicho dinero.Luego de que las autoridades comunicaran a los trabajadores del Hospital Juan Pablo II sobre el hallazgo del sobre, se pudo constatar que pertenecía a una de las médicas de la institución, la doctora Casella, quien se lo había olvidado en la sala.El sobre con dólares fue resguardado por las autoridades hasta que, el día lunes, fue entregado a su dueña, quien al enterarse de que había recuperado su dinero no dudó en ir a agradecer por el gesto a Gastón y le entregó un presente por ello.“Como se trata de dinero, cualquiera podría decir que era propietario y yo quería que llegue a las manos correctas”, sostuvo Barrientos a El Litoral.El episodio fue publicado en las redes sociales del hospital y se expresaron al respecto en su cuenta oficial: “Les queremos contar un hecho que nos llena de orgullo y felicidad; saber que en nuestro hospital trabaja gente con valores, honestidad y solidaridad nos llena de emoción”.Gracias a que Barrientos actuó rápidamente y no dudó en informar a las autoridades del hospital, hoy, ese dinero pudo llegar a manos de su dueña. Una de las médicas que trabaja en el lugar estaba agradecida por el honesto accionar que tuvo el muchacho.