Covid: En Concordia se pasó de un 4% a un 30% de diagnósticos positivos

En apenas dos semanas, en la ciudad de Concordia se pasó de un 4% a un 30% de diagnósticos positivos de covid, los cuales coinciden con personas que no tienen el esquema completo de vacunación.



Al respecto, el Dr. Mauro García precisó que “esta preocupación surgió en la última reunión que tuvimos con la gente de Epidemiología del Hospital”, dado que “nosotros seguimos los casos semana por semana y, para dar una idea, esta semana que estamos cursando es la semana 28”.



De esta manera, ejemplificó que “durante la semana 26 se hisoparon 48 pacientes, de los que solamente 2 dieron positivos”. Pero esta situación se agravó de cara a la semana siguiente, dado que “en la semana 27 se hisoparon 96 pacientes y 20 dieron positivos”. Además, destacó que “esta semana, que empezó el domingo, en 2 días se hisoparon 37 pacientes y 13 dieron positivos”, situación que “nos hace alarmar y alertar”.



Por otro lado, mencionó que el factor común en estos casos es que “más del 80% de todos estos pacientes ambulatorios que van dando positivo -con síntomas notables- tiene incompleto el carnet de vacunas”. Según sus palabras, la mayoría “tiene colocada la primera y la segunda dosis, pero no tienen los refuerzos”, mientras que “un par de pacientes ni siquiera se pusieron una sola dosis”.



“Este sería el quinto repunte de casos o la quinta ola, por llamarlo de una manera”, reconoció García y apuntó que “estamos pidiendo que aquellos a quienes les falte completar el esquema o que no se han vacunado con la dosis que sea, que se acerquen al centro de salud más cercano para averiguar la disponibilidad de vacunas y vacunarse”, porque “hoy, en Argentina, todos los mayores de 18 años tendrían que tener ya 4 dosis”.



Síntomas

Consultado sobre los síntomas con los que se presenta la enfermedad en la actualidad, el Dr. García precisó que “la variante que está circulando hoy es la Ómicron”, además de que “también circulan otros virus que producen cuadros virales, como la Influenza A”.



Entonces, puntualizó que “los síntomas son como un cuadro viral gripal, por lo que uno aconseja que, toda persona que esté cursando un cuadro de esté cursando un cuadro gripal viral con tos, dolor de cabeza, dolores musculares y ni hablar si pierde el gusto o el olfato, tiene que tratar de aislarse y no compartir elementos personales ni estar en lugares cerrados con el resto de las personas ni salir corriendo a hisoparse”.



“Hoy te tenés que aislar hasta que se te vayan los síntomas”, destacó a Diario Río Uruguay y recomendó que, en el caso de tener que realizar alguna diligencia, “hacerla con las medidas que ya aprendimos: usando el barbijo, lavándonos las manos y permaneciendo en lugares abiertos o bien ventilados”.