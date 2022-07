Roxana Carabajal tras hallazgo de su hija: “Feliz de saber que ella está bien”

Sociedad Hallaron a la hija y a la expareja de Roxana Carabajal

Roxana Carabajal compartió su alegría por el reencuentro con su hija Eva, de la que no sabía nada desde el viernes pasado. La Agencia de Investigación Criminal de Casilda encontró a la menor y a su padre este martes en una vivienda de Rosario.La folklorista publicó un video para agradecer "las plegarias de amor" de todas las personas que siguieron de cerca la búsqueda. "Feliz estoy de saber que ella está bien, que Dios y la vida nos han escuchado, y que vamos a seguir en este camino hermoso compartiendo con todos ustedes nuestro arte, nuestra música y las ganas de seguir adelante", celebró."Y abrazar con toda mi alma a todas las madres. Que Dios y la vida puedan bendecir el corazón y que puedan reencontrarse siempre con sus hijos y sus hijas. Un gran abrazo, mi Argentina, y gracias de corazón por todo", concluyó.La Policía encontró a Eva, la niña de nueve años que estaba desaparecida desde el viernes pasado, en una casa de Rosario junto a su padre y ex pareja de la cantante, quien fue demorado.La sobrina de Peteco Carabajal había realizado un pedido desesperado en las últimas horas para dar con el paradero de la niña de 9 años, a quién se la había visto por última vez con su papá, Gonzalo Ismael Koller.El personal de Rosario y la Casilda de la Agencia de Investigación Criminal hallaron a ambos en una vivienda ubicada en Anchorena al 200 bis, en el sur de Rosario.De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la menor ya fue revisada por los médicos forenses y será devuelta a su madre.Según se supo, Koller, quien permanece demorado en la sede de la Agencia de Investigación Criminal hasta que se resuelva su situación en el caso, habría evadido un control policial de una manera muy peligrosa.Los investigadores encontraron a Eva gracias a que este martes indagaron sobre los movimientos bancarios de Koller.De esa manera, observaron que, después del 8 de julio, se dirigió hacia La Plata, volvió y tomó su rumbo hacia Rosario.Según las averiguaciones, ambos se alojaron en un hotel céntrico de la ciudad.Además de esto, las cámaras de vigilancia del shopping Alto Rosario revelaron una prueba importante en la causa: los tomaron a ambos circulando por el centro comercial.Este lunes, Carabajal, de 49 años, había dado a cuenta de su desesperada búsqueda.Contó que estaba separada de Koller (35) hace seis años y no entendía lo que estaba pasando."Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando.Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia", expresó.Luego de que apareciera su hija, Roxana Carabajal avisó en sus redes sociales que habían encontrado a Eva. "¡Encontramos a Eva! ¡Gracias!", escribió en una story de Instagram.Luego, agregó antes de reencontrarse con la menor: "Vamos a seguir en este camino hermoso. Gracias a todos, de corazón.Gracias a las familias, a la prensa, a los que hicieron posible esto, a familiares y a quienes hicieron la investigación".