Receso de invierno: “Entre Ríos sigue siendo la más elegida por el termalismo

El vicepresidente de la Cámara entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, dio cuenta ade laspara el sector. “Más allá de que las reservas venían un tanto bajas, siempre se da así porque, indicó.“El último fin de semana largo tuvo un buen índice de ocupación, de más del 75%, y esta semana, si bien bajaron las semanas, se debe tener en cuenta que aún no comenzó el receso invernal en Capital Federal y Gran Buenos Aires”, explicó Bel. De igual manera, reconoció que las inclementicas climáticas afectaron la accesibilidad a internet en las ciudades de la costa del Uruguay.que hace que las empresas turísticas puedan proyectar el segundo semestre del año”, evaluó Bel.“Entre Ríos sigue siendo la más elegida por este gran atractor que es ely se complementa con, además de lasen las que los emprendedores interactúan con los turistas y los mismos entrerrianos que disfrutan de la ciudad o una ciudad vecina”, indicó el vicepresidente de la Cámara entrerriana de Turismo.fue una oportunidad para los prestadores turísticos del sur de la costa del Uruguay para recibir a aquellos que buscaron el turismo de cercanía, además de Victoria por aquellos que llegan desde Rosario y Santa Fe. “Además, por la, porque no es tan fácil viajar a lugares más lejanos dado por el mayor costo en la transportación”, explicó en relación a los condicionamientos que implica el traslado.En cuanto a la distribución turística, Bel indicó que “la costa del Uruguay tiene el 70% de la capacidad de alojamiento de la provincia, con lo cual, siempre tendrá mayor ocupación”. “Pero Paraná, si bien no tiene un producto termal, sí está cerca de María Grande o cualquier otro destino de La Paz para complementarse con el termalismo; y ofrece otros atractivos, como la costanera, o las microrregiones de las que disfrutan los excursionistas”, aclaró al dar cuenta de “federalismo turístico” de la provincialSegún los parámetros que dio a conocer Bel, se espera una alta ocupación turística para los días viernes, sábado y domingo, con u