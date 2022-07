Prohibieron la elaboración y comercialización de un aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió la "elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional" del aceite de oliva extra virgen de la marcaLa medida se oficializó a través de la disposición 5471/2022, que fue publicada en el Boletín Oficial de este miércoles y que lleva la firma del farmacéutico Manuel Limeres, máximo responsable de la ANMAT.Según especifica el documento, el producto fue prohibido por "carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulado, resultando ser en consecuencia ilegal"."Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio", precisa.Al no tener registros, se explicó, no pueden "garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad".Luego de exponer y desarrollar los argumentos, plasmaron la prohibición en el Artículo 1°: "Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto: “Aceite de Oliva Extra Virgen”, marca: Madre Tierra, Establ. N° 18634564, Prov. De la Rioja, RNE 2213-275404-30, RNPA 2213-7223-55, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulado, resultando ser en consecuencia un producto ilegal"."Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios el RNE N° 2213-275404-30 y el RNPA N° 2213-7223-55, por ser productos falsamente rotulados que utilizan un RNE y un RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia ilegales", se lee en el Artículo 2°.La investigación comenzó a raíz de una notificación realizada por la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la provincia de Tierra del Fuego, que denunció que el Aceite de Oliva Extra Virgen de Madre Tierra no cumplía con la normativa alimentaria vigente.Fue entonces que la Dirección de Bromatología de la municipalidad de Ushuaia y verificó la comercialización, para luego proceder a la intervención del producto en sus diferentes versiones (peso neto y tipo de envase de plástico o vidrio).Tras las consultas en el Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), se verificó que el número de registro del aceite era inexistente y no correspondía a la jurisdicción que figuraba.