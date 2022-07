Hallaron a la hija y a la expareja de Roxana Carabajal

La hija de 9 años de la cantante santiagueña Roxana Carabajal fue encontrada este martes en buen estado de salud, junto a su padre, en una vivienda de la ciudad santafesina de Rosario, luego de que la madre denunciara que no tenía noticias de ambos desde el 8 de julio último, informaron fuentes judiciales.



Gonzalo Koller (35) y su hija Eva Koller fueron encontrados hoy alrededor de las 19.40 por la policía en una vivienda de calle Anchorena al 200, agregaron las fuentes.



La niña está en buen estado de salud y su padre quedó a disposición de la fiscal de la ciudad santafesina de Casilda, Marianela Luna, quien lleva el caso del paradero de Eva.



La Fiscalía Regional de Rosario comunicó esta noche que “la menor de edad, luego de ser revisada por médicos forenses para constatar el buen estado de salud, será restituida a familiares”.



Además, informó que “Gonzalo Koller queda a disposición de la Fiscalía para realizar exámenes de rigor” y añadió que “su situación procesal se definirá en la próximas horas”.



El padre y la niña fueron encontrados por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la localidad de Casilda, que estaba a cargo de la búsqueda.



La vivienda donde ambos fueron hallados es el domicilio de “un allegado” a Koller, indicaron voceros de la investigación.



La cantante Roxana Carabajal, y madre de Eva, denunció que no podía contactarse con el padre de la niña desde el viernes 8 de julio.



Según detalló la cantante en su denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, la niña fue vista por última vez en la localidad de Carcarañá, de esta provincia, con su padre, en un automóvil Volkswagen Polo.



La cantante explicó que tiene una tenencia compartida con el padre de la hija, ya que se separó de Koller hace seis años. “Yo en Córdoba y él en Carcarañá, viajábamos y nos encontrábamos, era algo totalmente normal”, afirmó.



“Me tocaba ir a buscar a Eva”, pero cuando “llegué ya se había ido con el papá, pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa”, remarcó Carabajal.



El sábado 9 de julio el MPA de Rosario difundió la búsqueda de paradero de Gonzalo y Eva Koller, al precisar que “ambos faltan de su domicilio en Carcarañá desde el día 8 de julio de 2022, entre las 5.10 y 5.15, cuando se retiraron de su domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Polo”.



Finalmente, y tras “tareas investigativas” llevadas adelante por la AIC de Casilda, el hombre su hija fueron encontrados hoy en una vivienda de Rosario.