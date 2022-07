Familia afectada por incendio agradeció la ayuda recibida: “Estamos conmovidos”

Solidaridad de vecinos

Alfredo Fiorio y Ana Mtez, junto a sus tres hijos, se mudaron hace un mes desde Buenos Aires a una cabaña de madera ubicada sobre calle Gobernador Antelo del barrio Altos de San Benito; pero los sueños de emprender una nueva vida en la capital entrerriana se vieron frustrados en la noche de este sábado cuando un incendio devastó la vivienda que habían adquirido con sus ahorros.Ese día la familia había ido a cenar a Paraná para celebrar el primer mes en San Benito. “Estábamos en la casa de un sobrino de mi marido cuando nos enteramos del incendio. Dejamos a los chicos en su casa y nos vinimos rápido para acá”, contó aAna.Sin embargo, gracias a la solidaridad de los vecinos y la comunidad, poco a poco comienzan a reconstruir sus sueños y hoy el panorama es más alentador. Al respecto, Alfredo dijo “estamos muy conmovidos por la ayuda, los vecinos se movilizaron de una manera extraordinaria, la gente nos ayudó mucho en poco tiempo”.Fiorio no quiso dejar de agradecer a tres vecinos: Susana, Benjamin y Aldana, quienes les brindaron ayuda y contención. Además, los sobrinos del señor, quienes no se despegaron de la familia y los socorrieron en todas las necesidades.“Ver a mis hijos, el mismo domingo, dormir en colchones, abrigados y sin hambre es muy emocionante. Perdimos todo, pero 24 horas después del incendio, teníamos ropa, cama, comida, heladera. La gente tiene un corazón extraordinario. El intendente se puso a disposición y junto a su equipo de trabajo, nos han ayudado en lo que necesitemos”.Susana y Aldana, fueron las primeras vecinas en percatarse del incendio y las primeras en brindar su ayuda.“Fui alertada por mi hijo y mi nuera de que se estaba incendiando la casa de al lado. Salimos corriendo, por temor a que explote la garrafa y que sea una tragedia. Lo único que pensamos era que no haya nadie en la casa, pero yo los había visto salir a todos”, contó Susana, quien rápidamente llamó a la policía y a los bomberos, pero “las llamas eran tan grandes, que no podíamos hacer nada”.En tanto, Aldana fue la que se encargó de la planificación y recolección de las donaciones: “apenas me dieron autorización para hacer la colecta, comenzamos con los vecinos a difundir el hecho”, dijo. Seguidamente, agregó que “esto lo hago porque me gusta ayudar y porque me llena el corazón. Pero la ayuda es de todos, yo me encargo de organizar la colecta y preguntar que necesitan”.Los interesados en colaborar con alimentos no perecederos, ropa, útiles escolares y demás, pueden comunicarse al 011 1551203394 o al 154281851 (Aldana); o dirigirse a calle Dr. Esteban Maradona 2351, entre Bernardo Houssay y Agote en San Benito.