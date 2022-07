El Papa dijo que no volvería a la Argentina en el caso de una eventual renuncia

Lo hizo durante la entrevista que concedió a las corresponsales de Televisa y Univisión, Valentina Alazraki y Maria Antonieta Collins de México, en la que se abordaron numerosos temas, como por ejemplo lo vivido durante la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania, los abusos de menores en la Iglesia o su estado de salud y su posible renuncia.



En la extensa entrevista, difundida este 12 de julio por el medio mexicano, el pontífice dijo que “seguro que no” se quedaría en el Vaticano si algún día llegase a renunciar. Tampoco volvería a la Argentina, añadió, pues “soy obispo de Roma”, y en caso de dejar el pontificado sería “el obispo emérito de Roma”.



Consultado sobre si podría residir en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, el Santo Padre dijo que “puede ser”, pues le gustaría retirarse “a confesar a una iglesia”.



Sin embargo, precisó que “por el momento" no tiene contemplado renunciar al pontificado. “Realmente en este momento no siento que el Señor me lo pida. Cuando sienta que el Señor me lo pida, sí”, dijo y reconoció que su afección de la rodilla “me asustó, en el sentido de ‘pensá un poquito cómo va a ser tu futuro ahora’”. “Sin embargo, continuó, “nunca se me ocurrió renunciar hasta el día de hoy, y el ejemplo que nos dio el papa Benedicto es tan grande, que si yo veo que no puedo o que hago daño o soy un estorbo, espero que la fuerza de ese ejemplo me ayude a tomar la decisión”.



Ante la pregunta sobre la regularización de la figura del Papa emérito en la Iglesia católica, el Santo Padre aseguró que “la misma historia va a obligar a regularizar más”.



Refiriéndose a Benedicto XVI, el Papa defendió que “la primera experiencia salió bastante bien porque es un hombre santo y discreto, y lo supo hacer bien. Pero para el futuro conviene explicitar mejor las cosas”.



El aborto y la “incoherencia” del presidente Biden

Otros de los temas abordados fue el aborto y la controvertida posición del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.



El papa Francisco fue tajante y mostró, una vez más su postura contra el aborto: “Hay vida humana. ¿Es justo eliminar una vida humana?”, se preguntó.



Sobre Joe Biden y su incoherencia, Francisco dejó un importante titular y consejo: “Que hable con su pastor sobre esa incoherencia”.



Tercera guerra mundial “en pedacitos”

El Santo Padre advirtió además que el mundo se precitipita hacia una Tercera Guerra Mundial “a pedacitos”, con conflictos bélicos que se están produciendo en todas las zonas del planeta, la última de ellas en Ucrania.



Durante la entrevista, Francisco lamentó que la humanidad continúa “fabricando armas” para la guerra. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, Francisco dijo que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios, "del país que es agredido" y de las "cosas salvajes que leemos y que ya se sabe quién las hace".