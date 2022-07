Destrozos en granja avícola:“Reconstruirla cuesta $30 millones y no los tenemos”

Una granja avícola de la localidad de Colón, sufrió las consecuencias del fuerte temporal ocurrido el lunes. Las ráfagas destruyeron galpones de pollos y miles de aves de corral murieron durante la tormenta.El hijo del productor afectado, Hernán Amarillo, en diálogo convaloró que “fueron años y años de trabajo sacrificado, mi papá”.“Siempre trabajamos para poder adelantar algo y sabemos que estas cosas pueden llegar a pasar, lamentablemente nos tocó a nosotros”, resaltó Amarillo al dar cuenta que el fuerte viento les voló y destrozó por completo un galpón de pollos.

Perdimos una vida de trabajo y sacrificio

Según detalló Amarillo, uno de los galpones que tienen fue destruido por completo, “”. Además, indicó que los otros tres galpones que tienen sufrieron severos daños: “Algunos quedaron en pie, pero son insalvables”, manifestó.El hijo del productor contó que la tormenta también causó daños en otras estructuras, como un invernadero que tenía su hermana: “Un temporal ocurrido tiempo atrás le había volado su primer invernadero y cuando pudo levantarlo ocurrió esto, es un golpe muy duro”.“Pensamos que nos llevaba la casa, el viento era muy fuerte y casi no hay reparo”, señaló al destacar que “el panorama e en toda la zona es desolador, además estamos sin luz y creemos que vamos a estar unos cinco días así”.

En segundos perdimos todo

Al consultar sobre la posibilidad de poner en condiciones nuevamente la granja avícola, Amarillo manifestó que era imposible: “Volver a armar un galpón cuesta unos 30 millones, que claramente no tenemos y si nos otorgarán un crédito deberíamos trabajar al menos 30 años sin ganar un peso, es verdaderamente imposible, mi papá tiene más de 60 años no podemos pensar hacer eso”.“Necesitamos mucho dinero, chapas, bebederos, comederos, palos, instalación eléctrica y no sabemos que vamos hacer, la granja era prácticamente nuestra única entrada de dinero”, expresó Amarillo.“Ahora solo juntamos pollos muertos”, finalizó.