Amplían a nivel nacional la búsqueda de la hija de Roxana Carabajal

Sociedad El desesperado pedido de Roxana Carabajal para encontrar a su pequeña hija

Gonzalo Ismael Koller y Eva Sumaj Koller, la ex pareja y la hija de la folclorista Roxana Carabajal, fueron incorporados este lunes al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). La última vez que los vieron fue el pasado viernes 8 julio en la localidad de Carcarañá.El Ministerio de Seguridad de la Nación añadió la búsqueda de Gonzalo y Eva al Sifebu y solicitó información que conduzca directamente a encontrarlos. Cualquier dato puede ser escrito a través del sistema o con una denuncia anónima al teléfono 134.“Mi hija Eva debe aparecer. Aprovecho para que me escuche o vea Gonzalo, su papá. Está todo bien. Que si a él le llega este mensaje nos dé noticias, novedades de que están bien. Es un momento muy angustiante”, dijo Roxana Carabajal, sobrina de Peteco, este lunes a El Tres.La mujer sostuvo que desde el viernes a la madrugada “no sabe nada” de Gonzalo –de quien está separada hace seis años– y de Eva. “Compartíamos la tenencia. Yo en Córdoba y él en Carcarañá. Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que angustia a toda la familia”, añadió.“Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar”, manifestó.Luego de esa entrevista, se conoció la incorporación de Gonzalo y Eva en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas.