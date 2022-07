Quedó al borde de la muerte tras despiste y pasó 20 días en coma:"Volví a nacer"

Policiales Joven en estado reservado tras despistar en Ruta 39 y chocar contra dos columnas

Policiales Piden cadena de oración para joven que sufrió un grave accidente en Ruta 39

es un entrerriano oriundo de Rosario del Tala quien el 1º de abril protagonizó uncon su auto sobre la ruta provincial 39. El joven de 21 años estuvo al borde de la muerte, pasó 20 días internado en coma, y a tres meses del tremendo accidente logró salir adelante y recuperarse. “Fue traumático”, aseguró en comunicación cony dejó un mensaje de reflexión dirigido a otros automovilistas.Panizza aseguró que no recuerda cómo fue el accidente. “Trabajé ese día a la mañana, desde las 7, al mediodía regresé a casa, descansé una hora y después fui a ver un partido de básquet; pasé por Uruguay y mi idea era llegar a Tala,”, sintetizó en relación al siniestro.reconoció., un automóvil VW Gol Trend que conducía impacto contra dos columnas de alta tensión en el ingreso a la localidad de Estación Herrera. “Toqué la banquina y debo haber pegado el volantazo, arranqué un palo de luz de cemento y ahí quedé”, comentó el muchacho.sentenció. “Porque después que choqué, a los diez minutos llegó un policía y yo no tenía signos vitales;, destacó.Tras el siniestro, el joven fue trasladado al hospital de Concepción del Uruguay, donde estuvo 20 días en terapia, diez días en internación en sala común y luego continuó su recuperación en la localidad santafesina de San Jerónimo, durante un mes aproximadamente., porque cuando me fui de Uruguay no podía ni mantenerme parado. Fueron 20 días en sillas de ruedas, otros diez días con andador y así, comentó. En la oportunidad, Panizza agradeció a los médicos y a su familia, que lo acompañó durante el proceso de recuperación.Finalmente, Panizza reconoció que antes del accidente no tomaba conciencia de que en algún momento le podría pasar a él también.y no hacer las locuras que hacía, porque yo cerraba la carnicería y me iba de viaje”, comentó., recomendó el entrerriano a otros automovilistas. “Después del accidente me di cuenta que”, cerró.