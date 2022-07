Hace disfraces de personajes de Disney y los dona con fines solidarios

Damián Borrajo es un arquitecto y artista plástico de Carlos Paz. Hace más de 20 años que se dedica a hacer disfraces y máscaras de personajes de Disney en su casa. Hoy exporta sus productos a todo el mundo.Alguna vez, saltó a la fama por ser "el cordobés que hizo la máscara de Mickey Mouse más fea del mundo", pero con el tiempo fue perfeccionando la técnica y ahora no lo paran de llamar de todos lados.“La máscara está para mostrarles lo que es la resiliencia. Fueron 20 años de pasar y no me quedarme nunca. Esto es para enseñar que uno puede llegar a lo que quiere”, dijo con una sonrisa a El Doce.En ese sentido, recalcó que fue mucho tiempo de no quedarse nunca quieto."Esto es para enseñar que uno puede llegar a lo que quiere. Fue un proceso de años y de ir probando con nuevas tecnologías. Combinar el arte con la tecnología nos ayudó muchísimo”, relató. Le piden de todos lugares del planeta Tierra y admite que al lugar que todavía no envió ninguno de sus trabajos fue a Rusia.“Quería darle a mis hijos algo muy bueno y hoy lo tengo. Esto también quiero dárselo a los chicos y llevarlo a los hospitales. Es un granito de arena para dar un poquito de felicidad”, explicó sobre la donación que quiere hacer de los disfraces de Mickey y Minnie.