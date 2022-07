Triplicaron la recompensa por datos para encontrar a María Cash

El Gobierno aumentó a $3.000.000 la recompensa por cualquier dato útil que pueda dar con el paradero de María Cash, la joven diseñadora que desapareció en julio del 2011 en la provincia de Salta, cuando tenía 29 años. Así lo informó a través de la Resolución 441/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial.Con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se actualizó de esta manera la cifra que ofrecen las autoridades nacionales para tratar de dar con el paradero de esta mujer, cuyo caso es uno de los más emblemáticos del país, que hasta ese momento estaba fijada en un millón de pesos.El dinero está destinado a “aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan” para hallar a Cash. Quienes deseen hacerlo, deben comunicarse telefónicamente al número 134 con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia.Asimismo, se precisó que el pago de la recompensa será realizado en la sede de la cartera de Seguridad o en el lugar que se designe para ello, luego de que se evalúe “el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, el lunes 4 de julio de 2011, María Cash salió de su casa en el barrio porteño de Barracas y se dirigió a la terminal de ómnibus de Retiro, donde tomó un colectivo con destino a San Salvador de Jujuy.En la provincia norteña, la esperaba Juan Pablo Dumón, un amigo que le había ofrecido un proyecto para vender la ropa que diseñaba y un taller donde confeccionarla.Los planes no salieron como estaban previstos. María nunca llegó a Jujuy porque se bajó del colectivo en San Miguel de Tucumán: según ella misma le dijo a su amigo por teléfono, había gente en el ómnibus que no le gustaba.Al día siguiente, la muchacha tomó un segundo micro con destino a Jujuy, pero interrumpió nuevamente su viaje. Se bajó en Rosario de la Frontera, un lugar al sur de Salta, y se subió a un camión que la dejó en Santiago del Estero.El miércoles 6 de julio, Cash emprendió su tercer viaje en colectivo hacia San Salvador de Jujuy. Ese día, finalmente, llegó a la terminal, pero, en vez de ir a la casa de su amigo Juan Pablo, se subió a un taxi y se fue hacia la Ruta Nacional N°34, en el límite interprovincial entre Jujuy y Salta. Allí varios testigos la vieron haciendo dedo a la vera del camino.Por la tarde de ese mismo miércoles, la joven llamó por teléfono a su casa desde un locutorio. Habló con su mamá y le dijo que quería volver. En ese momento, su familia decidió radicar una denuncia en una brigada de Salta.Casi a medianoche, no se sabe de qué manera, María Cash llegó al peaje AUNOR, ubicado en la entrada este de la capital de Salta. Las cámaras la registraron a las 23:37 cerca de las cabinas sin la valija que había llevado y solo con una mochila.La madrugada del jueves 7 de julio, ingresó al hospital San Bernardo de Salta. Pidió un turno médico y esperó en la recepción, pero, cuando la llamaron, no se presentó. Finalmente, el viernes 8 de julio, la familia Cash recibió un mail en el que la joven les pedía el contacto de la hermana de una amiga.La última imagen que se pudo conseguir de María con vida la muestra en las inmediaciones del peaje de AUNOR.