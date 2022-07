Receso de invierno: Anticipan que será una "temporada récord" por el turismo

Cerca de 350.000 personas viajarán por el país con los beneficios del programa PreViaje 2 en estas vacaciones de invierno, en las que se estima un 90% de ocupación hotelera para los destinos tradicionales y "una temporada récord", según el ministro de Turismo, Matías Lammens.El receso invernal comenzó hoy en Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, mientras en la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires empezará el 18 de julio.El Ministerio de Turismo indicó que las cifras de reservas subirán entre un 5% y un 15% en los próximos días de la mano de las reservas de último momento."Diseñamos un ambicioso plan de cara al invierno, con estrategias de promoción de nuestros maravillosos destinos y la recuperación de la conectividad liderada por Aerolíneas Argentinas", resaltó Lammens.Añadió que "por lo que nos informan desde los distintos destinos tenemos la convicción de que vamos a vivir una temporada récord, con un intenso movimiento turístico interno y la llegada de más de un millón de turistas del extranjero. La reactivación del turismo receptivo está en marcha, encabezada por visitantes de Brasil, Uruguay y Estados Unidos"."Esta temporada de invierno va a confirmar, no sólo la recuperación, sino el firme crecimiento del sector turístico después de un verano, una Semana Santa y varios fines de semana largos absolutamente récord", subrayó.Durante el invierno, cerca de 350 mil personas van a viajar por el país con el beneficio de PreViaje 2, que compraron en 2021.Por su parte, Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, sostuvo que "los primeros sondeos realizados por nuestro Observatorio Turístico hablan de una ocupación que estará en el orden del 90% en los destinos tradicionales de invierno y creemos que sorprenderá, además, el movimiento turístico en destinos no tadricionales para la temporada invernal".De acuerdo con los datos del Observatorio Argentino de Turismo, que actúa bajo la órbita de la Cámara Argentina de Turismo, en la ciudad de Salta las reservas llegaron al 89%, en San Lorenzo, 93%, Cafayate, 90% y Cachi, 92%.En el caso de Córdoba, Villa Carlos Paz llega al 75%, en la provincia de Buenos Aires, Tandil al 90%, Pinamar al 70%, Mar del Plata al 55%, San Antonio de Areco al 60%, Sierra de la Ventana al 60%, Villa Gesell al 55% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires espera 150.000 turistas.En Jujuy, el promedio en toda la provincia es del 80%, en tanto que en Tucumán las reservas en Tafí del Valle alcanzaron el 82%, en San Miguel de Tucumán, 81%, en San Javier, 68%, en Yerba Buena, 65%, en San Pedro de Colalao, 60%, en El Cadillal, 90%, en Tafí Viejo, 68%, y en Amaicha del Valle, 88%.En Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, 90% y Santiago 95%, mientras que, en la provincia de La Rioja, las reservas en la capital son del 80%, en Villa Unión, 81%, en Chilecito, 80% y en Famatina, 90%.Catamarca alcanza un 75% de promedio y 90% a partir del 15 de julio, y el promedio en Misiones es del 85%: Iguazú, 86%, Posadas, 77%, San Ignacio, 75%, El Soberbio, 62%.En Corrientes, las reservas en Iberá son del 85%, en la capital, 82%, y entre un 65% y 70% en Entre Ríos.Santa Fe presenta en Rosario 90%, ciudad de Santa Fe, 80%, Corredor de la Ruta Provincial N°1, 90%, San Juan un 66% de promedio provincial con 65% en el Gran San Juan, 80% en Caligasta, 60% en Iglesia y 78% en Valle FértilEl promedio en Mendoza es del 80%: Gran Mendoza, 87%; Malargüe, 80%; Cacheuta, 88%; San Rafael, 76%; Potrerillos, 92%; Tupungato, 91% y Uspallata, 91%.En San Luis, Merlo alcanza el 85% de las reservas, y el promedio de la provincia es del 75%; en Neuquén, San Martín de los Andes; 92%, Villa La Angostura; 70%; en Río Negro, Bariloche, 90%; en Chubut, Puerto Madryn, 55%; Esquel, 50%; en Santa Cruz, El Calafate no cuenta con datos, pero las estimaciones hablan de una ocupación por encima de la prepandemia y en Tierra del Fuego, Ushuaia con el 85%.Por otra parte, para las próximas dos semanas se prevé más de medio millón de pasajeros en toda la red de vuelos de Aerolíneas Argentinas que comprende los 36 destinos domésticos, los 45 intertramos o rutas federales y los 20 internacionales con un promedio de 34.000 pasajeros diarios, resaltaron.Destinos con mayor un mayor nivel de ocupación desde el 18 de julio, y para las próximas dos semanas, son Bariloche que cuenta con un promedio del 93%, con picos de ocupación plena en días puntuales."Esto se replica en los vuelos también desde Rosario, Córdoba, Salta y Mendoza. En el caso de la ruta desde San Pablo, hay un promedio de 84%", informaron.El promedio de ocupación en la ruta principal de Ushuaia con Buenos Aires es del 97%, en el caso de la ruta entre Córdoba y Ushuaia, 98% y entre El Calafate y la capital fueguina, 92%.La ruta Iguazú-Buenos Aires tiene un promedio del 95%, al igual que en la ruta con Córdoba.San Martín de los Andes 94% en la ruta con Buenos Aires, mientras que las rutas desde Córdoba y Rosario alcanzan el 95%.Esquel 95% desde Buenos Aires, el Calafate un promedio del 92% en la ruta con Buenos Aires, Puerto Madryn, 87% en la ruta con Buenos Aires, Trelew 87% en la ruta con Buenos Aires y desde Córdoba, 95%.Asimismo, Salta 95% para la primera semana y un promedio de 84% en las dos semanas, Mendoza 85% promedio en la ruta con CABA que superó el 95% en la primera semana de vacaciones, y Neuquén 83% en la ruta con Buenos Aires, 95% en los primeros siete días.