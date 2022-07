“No lo hice a propósito”, dijo el hombre que atropelló a 23 personas

Sociedad Una de las mujeres atropelladas en teatro sigue grave y con pronóstico reservado

El parte médico



Eduardo Aldo Díaz, de 62 años, es artista plástico y tiene una discapacidad. Este domingo a la noche, por causas que aún resta determinar, perdió el control de su auto y se incrustó en el Teatro Plaza, en la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza. En reversa, atropelló a 23 personas: 15 debieron ser internadas y un está grave.Según detallaron en el diario local Los Andes, el vehículo que manejaba Díaz "estaba adaptado para que pudiera ser conducido por una persona con discapacidad y contaba con su correspondiente oblea".Asimismo, revelaron un dato importante:"A las 22.07 terminó la obra. Había un auto estacionado en la plaza, (el conductor) hizo marcha atrás, perdió el control e impactó con el teatro. Hay 17 heridos que están internados en los hospitales Central, Lagomaggiore y Español", aseguró el intendente radical de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar. "Hubo tres códigos rojos, personas que presentaron mayor gravedad", detalló.En diálogo con Canal 9, el jefe comunal aseguró este lunes por la mañana estar "muy consternado" ante el accidente y anticipó que cerca del mediodía se dará a conocer un parte médico para informar sobre el estado de salud de los hospitalizados."Hay personas internadas en distintos hospitales. Inmediatamente, actuó la fiscalía y trasladó al conductor del vehículo para tomarle declaración. Aparentemente, tuvo un problema mecánico", afirmó el intendente.Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad, el conductor habría intentando estacionar sobre la vereda oeste de calle Colón, pero cuando realiza esa maniobra "se le habría ‘pegado’ la marcha atrás del vehículo automático", lo que generó que el auto ingresara a gran velocidad a la vereda del teatro.“Fue al final de la función. Nosotras tardamos un poco porque hicimos unas fotos con el productor local y ahí escuchamos el estruendo. Un auto se metió dando marcha atrás, se fue encima de toda la gente que estaba esperando, rompió las puertas del teatro y se quedó arriba de un montón de gente”, le contó Llinás a Clarín.En ese sentido, agregó: "Vino la ambulancia y creo que hay algunos que parecían graves. Estamos shockeadas y esperando que no se tenga que lamentar ninguna muerte".Jorge Calle, fiscal de instrucción a cargo de la investigación, no había caratulado el expediente hasta este mediodía, debido a que cuenta con un plazo legal de 24 horas para hacerlo y de otras 24 horas más para decidir imputaciones contra el conductor del vehículo.Voceros citados por la agencia Télam explicaron que esperan los informes técnicos de Policía Científica para determinar si es veraz la declaración del causante del accidente, quien argumentó en su defensa que se le trabó la marcha atrás de la caja automática, o si el siniestro se produjo por impericia del conductor.Fuentes de la municipalidad de Godoy Cruz comunicaron el estado de las personas que se llevaron la peor parte del accidente. Se trata de Lidia Palorma, Beatriz Córdoba y Gabriela Rodríguez.Lidia Palorma (75) y Beatriz Córdoba (59) se encuentran internadas en la guardia en observación, ya que según informaron ambas presentan politraumatismos leves, por lo que se encuentran fuera de peligro.La primera de ellas fue diagnosticada con "traumatismo facial y fractura de arco cigomático" y se encuentra internada en sala común con un cuadro estable.Córdoba, por su parte, presenta "una contusión torácica con neumotórax". Según informaron, la paciente fue drenada y se encuentra "estable en el shock room de la guardia".Gabriela Rodríguez, de 27 años, continúa grave. Presenta coágulos de sangre en el cráneo, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente este domingo por la noche. Rodríguez se encuentra intubada y está internada en la guardia, ya que el hospital no tiene camas disponibles en el servicio de terapia intensiva.El diagnóstico es "hemorragias subaracnoideas con fractura de peñasco". Las autoridades informaron que esta mañana se encontraba "con asistencia respiratoria esperando evolución" y con "pronóstico reservado".Los heridos trasladados al hospital Lagomaggiore eran Adriana Malatto e Isaac Díaz, que presentaron heridas leves, por lo que fueron asistidos en el momento y luego se retiraron a sus hogares. En cuanto a Verónica Gómez Cuello, tuvo que quedarse internada porque presentaba una fractura expuesta de tibia.María Cristina Castro y Adriana y Claudia Gómez, trasladadas al hospital español, no presentaron heridas de gravedad, por lo que fueron asistidas y fueron dadas de alta.Por su parte, Patricia Caña sufrió politraumatismos moderados con aparente fractura vertebral, por lo que permanece internada en observación. Mariana Caña sufrió politraumatismos con pérdida de conocimiento. Por último, Paola Vera sufrió una herida cortante en la cabeza con contusiones múltiples.