Mesa de Enlace: “Queremos un norte claro para seguir produciendo”

La Mesa de Enlace de Entre Ríos convocó a la movilización y asamblea a realizarse el próximo miércoles 13 de julio en Gualeguaychú, en el marco de la jornada de protesta y el cese de comercialización de granos y hacienda decidido por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias.Desde la conducción de la mesa rural integrada por FARER, FAA, SRA y FEDECO, señalaron que en el marco de la jornada nacional de protesta se ha previsto la concentración para la hora 10:30 en el km. 83 de la ruta nacional 14 (mano al sur), desde donde se partirá en caravana hacia el cruce de las rutas 16 y 14, donde tendrá lugar la Asamblea a la hora 12.Este lunes, la Mesa de Enlace brindó una conferencia de prensa donde detalló los motivos por los cuales llevará a cabo una movilización.El representante de Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, indicó que “hay sobrados motivos para poder expresarle al gobierno nuestra posición, hay una falta de previsibilidad muy grande, los productores tienen que enfrentar una siembra de maíz al corto plazo y no tienen garantizado el abastecimiento de la semilla, gasoil, además no sabemos si van a cerrar las exportaciones y se torna muy difícil producir en el país”.Además, detalló que “no tenemos un norte claro para poder seguir produciendo e invirtiendo, no hay reglas de juego y la inflación sigue creciendo”.Por su parte, director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere, dijo que “el gobierno busca estigmatizar al sector, construir un relato y nosotros solo expresamos la realidad; somos parte de una sociedad que la está pasando mal, estamos en un proceso sistemático de empobrecimiento”.En este sentido, apuntó que “este empobrecimiento se refleja con la transferencia de recursos, dos medidas distorsivas que son las retenciones y la brecha cambiaria, son recursos que se le sacan a los entrerrianos y alimenta un sistema subsidiario”.Asimismo, sumó que “esto se cambia un cambio de políticas públicas a nivel nacional”.En tanto, el presidente de Fedeco, Edgardo Schneider, sostuvo que “nuestro problema es interno, por falta de dólares y no culpa los productores que somos los mayores productores de dólares; queremos que nos dejen comercializar a los precios internacionales, que no nos quiten. Tenemos un dólar atrasadísimo y a eso le tenemos que agregar el 33% de las retenciones que es un impuestazo”.