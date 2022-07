Más de 2.000 hectáreas afectadas por nuevos incendios en las islas del Delta

Movilización en Rosario contra los "incendios intencionales"



Unas 2.400 hectáreas se vieron afectadas por el foco ígneo que se registraba este fin de semana en las islas cerca de Rosario y que el sábado causó una lluvia de cenizas en la ciudad.“El fuego que vemos desde aquí es el que está cerca de la traza vial Rosario-Victoria y hasta el momento lleva quemadas unas 2.400 hectáreas. El parque Independencia tiene unas 160”, comparó Néstor Di Leo, del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), este domingo a la noche en diálogo con El Tres.Esa quema se sumaba a otras activas, aunque menores, frente a la ciudad de San Lorenzo y al sur, frente a San Pedro (provincia de Buenos Aires), detalló en ingeniero agrónomo.Señaló que continuaba el trabajo de brigadistas en la zona afectada “pero con estas condiciones de viento no es fácil”, dijo, y en ese sentido precisó que “hubo un viento norte muy fuerte el sábado, que provocó la lluvia de cenizas, y ahora cambió y desde el sur hace que no se sienta el humo ni las cenizas acá”.Por esa razón remarcó que “la lluvia sería de mucha ayuda para humedecer la biomasa” y de hecho se mantenía el pronóstico –aunque ya sin alerta por tormentas fuertes– de chaparrones aislados para las próximas horas en la región.Por su parte, ambientalistas y vecinos de Rosario realizaron este domingo a la mañana una movilización en la costanera local, para exigir el inmediato cese de las "quemas intencionales" en las islas del río Paraná, luego de la crítica situación que afectó a localidades del sur santafesino el fin de semana con mucho humo y cenizas.Desde hace una semana, se producen incendios en zona de humedales e islas ubicadas en jurisdicción de Entre Ríos, quemas que son combatidas por brigadistas de Santa Fe y Entre Ríos, con la ayuda de un avión hidrante.Por eso, más de un centenar de personas se concentraron portando carteles con leyendas tales como “basta de humo; “un sistema para el 1%, arruinando el planeta del 99%; “Peligro, ecocidio” y “basta de terricidio”.“A raíz de las quejas de los vecinos por el humo y las cenizas, nos convocamos para exigir que pongan fin a los incendios intencionales en las islas del delta”, dijo a Télam la ingeniera Ambiental Cecilia Quaglino.La integrante del Movimiento global Fridays for Future (Viernes por el futuro) señaló además que “hace dos años que padecemos estos incendios intencionales y nadie hace nada”.Respecto de los incendios intencionales que se desarrollan desde hace una semana en los humedales, reveló que “hay fotos sacadas con drone por la organización El Paraná No se Toca, donde se ven a tres personas en las islas a caballo”.En tanto, y según estimaciones de esa agrupación ecologista en base a imágenes satelitales “sólo el sábado, se quemaron 1.500 hectáreas de humedal”.“El área afectada es la misma que se quemó en el año 2020, pero luego, por las lluvias de primavera la vegetación volvió a reverdecer. Ahora en invierno se secó y es lo que prendieron fuego”, afirmó Pablo Cantador de El Paraná No se Toca.También el intendente Pablo Javkin se expidió el sábado sobre el tema en su sitio de Instagram: “Rosario está invadida por el humo y seguimos sin ley de humedales”, se quejó, y dijo que ampliará la denuncia que viene realizando el municipio por el tema y que exigirá la detención de los responsables de las quemas.