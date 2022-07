Cementerio de Concordia: "No aparecen los restos de dos bebés", dicen familiares

Familiares de una bebé sepultada en el Cementerio Municipal de Concordia concurrieron al lugar el martes para realizar la exhumación del cuerpo, tras cumplirse tres años de su fallecimiento.



Luego de realizarse la excavación, se llevaron la ingrata sorpresa de que en el lugar no estaba ni el cuerpo ni el ataúd de la bebé, sino que en su lugar había un hueso de pierna humana, perteneciente a un adulto.



Tras el tremendo hecho y la angustia de la familia, la directora del cementerio municipal de Concordia, Claudia Otaegui, habló de una equivocación y de otro bebé involucrado, e incluso aseguró que el cuerpo de la beba fue encontrado. Todo se debió a que "estaba corrida la numeración de las sepulturas", dijo.



Sin embargo, los familiares dicen lo contrario y radicaron denuncias por lo sucedido.



Verónica Lescano, tía de Melody, la beba fallecida, señaló este domingo a Elonce que “este sábado tuvimos una charla con el fiscal. Nos pidió disculpas por no atender antes el caso. Se puso a disposición. Nos entrevistamos con él nosotros y el papá de Jeremías, el otro bebé involucrado”.



“El fiscal nos tomó las denuncias y se puso al tanto del caso. Este lunes conoceremos cuál es su resolución al respecto”, agregó.



Confirmó que “hasta el momento no sabemos dónde están los restos de Melody y de Jeremías. No hay restos de ninguno de los dos, solo se encontraron las pertenencias de ambos. No hay certezas para hacer un ADN”.



“La mamá de Melody está destruida, esto que ocurrió para ella fue remover todo, era su única hija. Y tiene una sensación más fea aún porque no encontramos sus restos”, aseguró Lescano.



Señaló también que “nosotros tenemos más dudas que certezas. El cementerio dice que ese fémur está ahí hace tres años. Eso entonces quiere decir que el día que sepultamos a Melody automáticamente la sacaron y pusieron un fémur”. Elonce.com