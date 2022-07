Robaron un mono del ex zoológico de La Plata

Uno de los monos alojados en el predio del ex zoológico de La Plata fue robado, confirmaron fuentes municipales, que además indicaron que ya se realizó la denuncia policial correspondiente.



Según precisaron a Télam, el miércoles se advirtió que había sido dañado el tejido en un sector del recinto donde una pareja de monos titi estaba alojada y más tarde se confirmó que faltaba el macho.



Este ejemplar ya había sido sustraído, junto a la hembra, en febrero de este año, pero ambos fueron recuperados en Punta Lara, partido de Ensenada, donde habían sido puestos a la venta.



Se indicó que ante la posibilidad de que el animal se haya fugado y estuviera en la zona, se esperó un día para buscarlo y ayer se hizo la denuncia correspondiente en la comisaría 9 de la capital bonaerense.



"Son monos que al haber nacido en cautiverio no tienen posibilidad de vivir por sus propios medios", indicaron autoridades del predio y agregaron que por eso "es necesario que estos animales, que se han criado al cuidado de especialistas, siempre estén bien atendidos y asistidos".



El 4 de junio de 2018, el ahora ex zoo cerró sus puertas y, en este tiempo, se trasladaron a una gran cantidad de animales a reservas.



Actualmente, el Municipio está trabajando en un proyecto de reconversión y reapertura del bioparque ubicado en el bosque, bajo un programa de conservación, educación e investigación de especies.