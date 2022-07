Elon Musk retiró oferta de compra de Twitter por US$44.000 millones

El presidente de Tesla y SpaceX, el multimillonario Elon Musk, anunció hoy su decisión de retirar la oferta de compra de la red social Twitter por 44.000 millones de dólares, al acusar a la empresa de haber entregado informaciones "engañosas" sobre la compañía.



"El señor Musk ejerce (el) derecho de terminar el acuerdo de adquisición y abandona la transacción", indicaron sus abogados en una nota publicada en la misma red social.



El contraataque de los principales accionistas de Twitter no se hizo esperar y, tras el anuncio de Musk, dijeron que iniciarán una demanda contra el multimillonaria para hacer cumplir el acuerdo de compra.



Los representantes de Musk aseguran que Twitter no respetó los compromisos asumidos en el acuerdo de adquisición por 44.000 millones de dólares, al "no proporcionar todas las informaciones solicitadas sobre el número de cuentas falsas en la plataforma", detallo la carta publicada por las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC), según cables de las agencias AFP y Sputnik



En abril pasado, Musk llegó a un acuerdo de adquisición con Twitter a 54,20 dólares por acción en una transacción valorada en aproximadamente 44.000 millones de dólares.



El mes pasado, el multimillonario anuncio la suspensión de la compra de Twitter por cuestiones "muy significativas", sobre el número de usuarios falsos en la red del pájaro azul.



"Seguimos esperando una resolución de este asunto, que es realmente significativo", sostuvo Musk a través de un enlace de video, y aseguró que también tenía preguntas sobre la deuda de la empresa.



En el acuerdo original firmado entre las partes se comprometieron a una indemnización en caso de no cumplir el acuerdo, que puede llegar a 1.000 millones de dólares.