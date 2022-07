Dio a luz en el auto y en la puerta del sanatorio: la abuela ofició de partera

La joven se trasladó con contracciones desde Empalme Graneros a una institución de salud del macrocentro de Rosario. Su hijo nació cuando llegó a destino.



En un futuro, Jeremías escuchará de su abuela y su mamá el particular relato de su nacimiento. Y seguramente le contarán que el 8 de julio de 2022 llegó al mundo dentro de un auto, el de su papá, y en la puerta del Sanatorio de la Mujer, donde debía realizarse el parto. Y que su abuela ofició de partera.



El nacimiento del niño se produjo este viernes por la mañana y la historia fue contada por la propia abuela del nene, Adriana, quien en diálogo con LT8, no podía ocultar su alegría y emoción. "Estoy contenta, feliz. Todo se dio rapidísimo. Me llamó el marido de mi hija a eso de las 8 y me dijo 'Venite que Romina está muy mal, muy dolorida'. Cargamos todo rápido en el auto y me quedé en la parte trasera dándole contención por las fuertes contracciones que tenía", contó. Era un largo camino, de Empalme Graneros al sanatorio del macrocentro rosarino.



"En un momento dado me dice '¡Mami, ya viene!. Le dije que no, que le parecía a ella. Ella insistió y me dijo '¡No, mamá, ya viene...!' Entonces le bajé la calza y se veía la cabecita. Pujó un poco y lo sacamos. Lo sostuve por primera vez, emocionante...", recordó.



Exultante por la llegada de su segundo nieto -su hija ya tenía una nena, llamada Martina- la mujer comentó: "Cuando salió la cabecita estábamos a cinco cuadras del Sanatorio de la Mujer".



Al llegar a la puerta del sanatorio Jeremías ya había nacido y allí lo esperaban el médico de Romina y las enfermeras. "Estaban todos esperándonos. Mi yerno ya se había puesto en contacto con el médico. Todos se portaron de maravillas. Estamos muy felices", destacó.



Sin poder quitarse la sonrisa del rostro, Adriana comentó: "Yo tuve cuatro hijos, pero nunca me había tocado asistir en un parto". Y sobre el estado de salud de su hija indicó: "Está divina, una reina. Incluso ya le está dando de mamar".