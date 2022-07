Amigos solidarios “juntaron en diez minutos” lo robado a comerciante de Paraná

“Trago amargo”

Un comerciante de la capital entrerriana sufrió un singular robo en su local, el cual abrió hace 20 años en Urquiza y Santiago del Estero, confirmó. Los sujetos se llevaron dinero en efectivo, chocolates y otros elementos.“Ayer, cuando vine a abrir el negocio, me encontré con cosas desparramadas y me di cuenta que gente había entrado por una obra en construcción que está al lado. Se llevaron algunas cosas, peroel comerciante y aclaró que “estaba por cerrar el local para hacer refacciones. Se me adelantó unos días el movimiento de cosas que teníamos previsto hacer”, señaló.El comerciante sostuvo que producto de las refacciones y de la obra que se realiza en la propiedad contigua a su local, “y puede provocar algún derrumbe. Por eso, se está haciendo la obra”, aclaró el comerciante.Según contó Domingorena, los sujetos “, etc”, dijo y agregó que “entró al menos una persona y otra se quedó `haciendo de campana´”, afirmó de acuerdo a las imágenes obtenidas por las cámaras de la zona.“Es una amargura que te pasen estas cosas y se suma la nostalgia de cerrar el negocio después de 20 años, por más que volvamos a abrir en unos meses, pero tocó vivir esto y angustia un poco”, remarcó.Sin embargo y a pesar del mal momento vivido, la historia del robo al comerciante, tuvo un vuelco repentino y solidario con la repentina respuesta de los amigos y conocidos de Cristian Domingorena. “Los amigos de la pesca, los amigos de la secundaria y otros amigos de la vida;“Después de eso,”, remarcó Cristian y agregó: “ellos siempre están y vamos a estar siempre,”, resaltó el comerciante que fue víctima de un robo y sus amigos lo ayudaron.“Los clientes y vecinos también se ofrecieron a ayudar, porque después de tanto tiempo, ya pasaron el nivel de clientes y son amigos”, dijo Domingorena a