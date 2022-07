Mamá de la estudiante asesinada en asalto: “La hipótesis del robo no me cierra”

Silvana, la mamá de Agustina Fernández, la chica asesinada en Cipolleti en un posible intento de robo habló respecto de la vida de su hija, el rol de la justicia y la posibilidad de que su amigo Pablo sea el responsable del asesinato.En este sentido indicó que no descarta ninguna hipótesis respecto a cómo sucedieron los hechos: “Yo a Pablo no lo descarto, yo hubiera actuado diferente”, manifestó Silvana en diálogo con AM550.Pablo Parra era amigo de Agustina y esa noche la estudiante iba a cenar a su casa. Según la declaración del chico él había salido a comprar y cuando regresó encontró el cuerpo de Agustina y su departamento desordenado: “Pablo nos esperó justo cuando veíamos que el panorama no estaba mejorando, por eso la hipótesis del robo no me cierra”, sostuvo Silvana.Allí remarcó que no va a parar hasta conseguir justicia por el brutal crimen de su hija de 19 años: “No voy a parar. Agustina no puede ser un caso más”.Al ser consultada sobre la decisión que la joven tomó sobre irse de La Pampa a Río Negro para estudiar medicina, Silvana señaló: “Nunca le dije ‘cuidado’, porque ella estaba por cumplir 20 años y estaba haciendo su vida”.Agustina era estudiante de medicina y se había ido a Cipolletti en marzo pasado para entrar a la universidad de la ciudad y tras la confirmación de muerte la familia expresó que donaría sus órganos: “Se hizo lo que ella quería, que era estudiar y dar vida”, expresó Silvana.Por último, expresó su tranquilidad sobre el avance de la causa: “Gracias a Dios está la Policía y está la Justicia, y esto está más que claro: lo tenemos en la palma de la mano”.