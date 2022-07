Persecución y tragedia: testimonio de la mamá de una joven que iba en el auto

Policiales Video muestra la persecución policial que terminó en un choque con tres muertos

Una violenta persecución policial inició esta madrugada en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, y finalizó con un auto Volkswagen Vento color negro incrustado debajo de un camión en el ramal Campana de la autopista Panamericana. Tres de sus ocupantes murieron en el acto, otra persona fue trasladada a un hospital cercano con heridas graves.Daniela, la mamá Malena, una de jóvenes 21 años que viajaba en el auto dijo a C5N que su hija la llamó en medio de la persecución policial. "Mi hija me llamo para decirme que los estaba corriendo la policía. No sé si está fallecida, no me lo dicen", manifestó.La mujer relató el momento en que se enteró la persecución en que estaba envuelta su hija. "Me mandó un mensaje que decía ´mamá nos está persiguiendo la policía`", contó la mujer.

Además, aclaró que no conoce a quien manejaba el auto. "Es la primera vez que mi hija sale con este chico. Iban a ir a tomar algo. No se nada de quien es él. Mi hija no es una delincuente".Desde Autopistas del Sol en su cuenta de Twitter, la colisión ocurrió a la altura del kilómetro 33,7 del ramal Campana, mano a provincia de Buenos Aires, justo después de la estación de peaje.El Ministerio de Seguridad bonaerense informó que el auto, ocupado por cuatro personas, escapó cerca de las 4.30 de un control policial a la altura de la colectora Panamericana y camino Bancalari. Los móviles de la Policía comenzaron a perseguirlo a lo largo de unos 5 kilómetros y los efectivos habrían logrado disparar a una de las cubiertas del rodado.