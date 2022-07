Un nene de 9 años repartió $10.000 entre sus compañeros de la escuela

Un nene de 9 años repartió a sus compañeros de una escuela primara de Santa Cruz billetes por una suma aproximada de 10 mil pesos. En un principio, las autoridades sospecharon que trataba de un caso de extorsión o amenaza, pero las directivos de la escuela negaron esa hipótesis.



El hecho ocurrió en la escuela Primaria N° 29 del barrio Tres de Febrero de Caleta Olivia, Santa Cruz. Ante la inesperada cantidad de billetes que circulaban en el aula y la cara de felicidad de los chicos, una maestra ordenó que le dijeran en dónde habían conseguido esos billetes: halló que se trataba de un reparto realizado por uno de los compañeros de cuarto grado.



“¿De dónde sacaste eso?”, le preguntaron al niño antes de ponerse en contacto con la madre. Sin embargo, no se pudo precisar cuánto fue el monto que el alumno tomó de la casa de sus padres, ni el por qué de la acción.



“La escuela detectó la situación, le avisó a la familia y recuperó el dinero porque los nenes entregaron todo”, explicaron las autoridades del Consejo Provincial de Educación a La Opinión Austral. En principio, se habló de una suma superior a los 100 mil pesos y que fue repartida por una apuesta perdida, pero el monto final no se acercaba ni al 10% de esa cantidad.



Las autoridades descartaron que se tratara de un caso de bullyng o acoso escolar, y que el nene haya sido obligado a robar esa suma de dinero. Desde el Consejo Provincial de Educación advirtieron que el caso sirvió como precedente para alertar a la comunidad educativa de la provincia para que los niños no lleven dinero ni objetos de valor a los establecimientos.



Tampoco se pudo aclarar si fue la primera vez que el niño realizó esta acción o si se trata de un hecho repetido.