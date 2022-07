Temporada alta en Bariloche: los precios de referencia para vacacionar

Bariloche transcurre su temporada invierno con impresionantes nevadas y con un gran movimiento turístico. Si bien el temporal de nieve que se registra desde el lunes en Bariloche fue intenso con una acumulación de casi medio metro en los barrios de la zona sur y 1,20 metros en la cima del Catedral, el sector de Turismo tiene muchas expectativas en cuanto a la temporada invernal.dialogó con un paranaense que trabaja en una escuela de esquí y contó cómo es el movimiento turístico, cuáles son los precios de referencia y las expectativas que tienen para el resto del inverno.Según detalló el paranaense, Marcelo, él junto a otros compañeros trabajan en una escuela de esquí ubicada en la base del Cerro Catedral. “Damos clases de esquí, snowboard, alquilamos trajes para la nieve, trineo y demás”, explicó aConsultado sobre las intensas nevadas, indicó que “las nevadas son cíclicas, hay algunos años, como el 2021, no cayó nada, pero por suerte este año se llenó de nieve en muy poco tiempo y ya nos aseguramos la temporada”. Y detalló que “la nieve fue tal que tapó por completo algunos autos”.En tanto, otro de los guías explicó que “hace tres días que en las montañas operamos solo en la parte baja debido a que se realizan detonaciones para evitar avalanchas”.Sobre el movimiento turístico, el trabajador contó que “vienen muchas personas de otros países, como Brasil y Uruguay; algo que nos llamó mucho la atención es la cantidad de centroamericanos que nos visitaron este año, algo que antes no pasaba”.Además, destacó que “las grandes empresas de turismo estudiantil ya están llegando, si bien no es el mismo movimiento que antes de la pandemia, de a poco va incrementando”.Al consultarle sobre los precios para realizar actividades, Marcelo, detalló que “las clases de dos horas para aprender a esquiar cuestan entre 10.000 pesos y 25.000 pesos, todo depende si son clases grupales o exclusivas”.En cuanto a los precios para comer detalló que “un café con medialunas tiene un valor aproximado de 250 pesos”.