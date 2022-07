“Maté a la lacra”, habría dicho el abuelo que asesinó a su nieto

El móvil del crimen para el abogado de la madre de la víctima



Crimen en el barrio Rosendo López: Cámaras de seguridad captaron la fuerte discusión entre el abuelo y su nieto, antes de los disparos. pic.twitter.com/Vzusjp90x0 — La Nueva. (@lanuevaweb) June 16, 2022

Un homicidio ocurrido el pasado 13 de junio generó consternación en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El militar retirado Domingo Faustino Verna, de 76 años, acribilló con una escopeta a su nieto, Brian Verna, de 29 años, tras mantener una fuerte discusión en la casa del anciano. El adulto mayor fue detenido poco después del asesinato, pero recuperó la libertad porque la Justicia entendió que actuó en "legítima defensa" cuando el joven le aplicó 13 trompadas. No obstante, la causa sigue su curso.Por su parte, el abogado de la madre de la víctima, Ignacio Yazyi, en las últimas horas efectuó una fuerte revelación. “La que llama a la ambulancia es la novia (de Brian) y declara en la comisaría que el propio abuelo había dicho:expresó el letrado al referirse a la joven que presenció el episodio de violencia intrafamiliar.Yazyi, en diálogo con radio La Brújula, consideró que la reacción del anciano no puede ser calificada como una “legítima defensa”. Y argumentó:Pese a que reconoció que el joven aplicó "13 trompadas" a su abuelo, resaltó que el muchacho de 29 años no utilizó un palo con el que había llegado a la casa del militar retirado. "No corría riesgo su integridad física en ese entonces. (El autor del crimen) lo venía premeditando. Creo que hubo un cansancio en ambas partes, aunque no se puede naturalizar el crimen de su propio nieto; no hablamos de un extraño o un ladrón que quería ingresar a su casa”, diferenció.“Brian se había mudado hacía un mes a lo de su madre, pero buscaba vivienda propia con la idea de construir su vida con su novia”. El letrado dijo que se lo contó la joven.Lo hizo al sostener que, para él, el móvil del crimen estuvo relacionado con lo económico. “Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos. Y así fue por mucho tiempo. Brian vivió durante años con el abuelo, quien suplantó el rol de padre. (El militar retirado) era un hombre autoritario; hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses: lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle, lo buscaba constantemente”, finalizó el profesional.El hecho ocurrió el 13 de junio en la puerta de la casa del hombre de 76 años, situada en la calle Cobián al 600. A partir de la grabación de una cámara de seguridad, se pudo detectar que la pelea intrafamiliar se produjo en dos momentos.En primer lugar, la víctima se dirige a la vivienda de sus abuelos, que se encuentra frente al domicilio de su madre, con quien vivía el joven. Brian llega desencajado, con un palo en una mano, que se le parte cuando sorprende al militar retirado. Lo ataca a golpes de puños, mientras su novia intentaba impedir su accionar.La víctima regresa unos minutos después a la vivienda de su abuelo y comienza a patear con violencia la puerta. Acción que realizó en reiteradas ocasiones. De inmediato, el militar retirado salió y le disparó en con una escopeta en cinco ocasiones, causándole la muerte. (Crónica)